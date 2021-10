ФОТО. Со старой эмблемой. Рома презентовала четвертый комплект формы

«Рома» презентовала новый, четвертый комплект формы на сезон. Он выполнен в синем цвете и красными и желтыми горизонтальными полосками. На синем фоне видны маленькие силуэты волка, который является символом клуба.

Главная особенность дизайна – старая версия логотипа «Ромы». В новой форме команда Жозе Моуриньо впервые сыграет уже завтра, 21 октября в Лиге конференций против «Буде-Глимт».

Ready for European nights under the lights 🐺



Introducing @OfficialASRoma's "𝙁𝙤𝙪𝙧𝙩𝙝 𝙆𝙞𝙩 - ASR Edition". On-sale now.

#NBFootball #OnlyRoma @newbalance pic.twitter.com/jEuNQiGTjO