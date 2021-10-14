Украинка Ястремская может сыграть на турнире в Москве

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) может принять участие в основной сетке турнира WTA500 в Москве.
Ранее от участия в соревнованиях отказались спортсменки Бьянка Андрееску, Белинда Бенчич и Эмма Радукану.
Вместе с Ястремской в список попали Елена Веснина и Тереза Мартинцова. Первое место в альтернативном списке занимает Ангелина Калинина.
Moscow update— Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) October 14, 2021
OUT: Bencic, Raducanu
IN: Yastremska, Martincova
NEXT: Kalinina
Источник — Twitter
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