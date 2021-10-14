Украинка Ястремская может сыграть на турнире в Москве

У теннисистки есть возможность начать соревнования с основной сетки

  • 14.10.2021 21:47
  • 551 просмотр
  • 3 комментария
Украинка Ястремская может сыграть на турнире в Москве
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) может принять участие в основной сетке турнира WTA500 в Москве.

Ранее от участия в соревнованиях отказались спортсменки Бьянка Андрееску, Белинда Бенчич и Эмма Радукану.

Вместе с Ястремской в список попали Елена Веснина и Тереза Мартинцова. Первое место в альтернативном списке занимает Ангелина Калинина.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 14.10.2021 22:19
    0
    На данный момент Даяне нечего делать на таких турнирах, улетить в первом круге, как пробка, Ангелина тоже скорее всего проскочит в основу и тоже сразу вылетить
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 14.10.2021 22:03
    0
    maxno, 14.10.2021 21:54
    Хочет пусть играет . Нужно возвращаться в 50 лучших.
    Наче турнір у Тенеріфе цьому гірше посприяв би. Хоча як заявляла вона два роки тому там, у Мордорі: "Атмосфера на Кубке Кремля была хорошая, меня поддерживали, сидели люди с украинским флагом. Люди нормальные, хорошие, гостеприимные. Жили мы в отеле, который назывался "Украина", это здание, которое Сталин построил. Мало того, что его оставили, так еще и название "Украина" висит, хотя он и переименован." Позорище!
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 14.10.2021 21:54
    -5
    Хочет пусть играет . Нужно возвращаться в 50 лучших.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности