Милан нашел нового голкипера

Итальянский «Милан» намерен укрепить свою вратарскую линию с помощью 38-летнего футболиста Антонио Миранте, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Миранте подпишет контракт с «Миланом» в ближайшее время, чтобы заменить травмированного француза Майка Меньяна.

Последним клубом Миранте была римская «Рома», цвета которой он защищал с 2018 по 2021 годы. В минувшем сезоне Антонио провел за «Рому» 15 матчей во всех турнирах, где пропустил 29 мячей, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.

AC Milan are closing on deal to sign Antonio Mirante as new goalkeeper. Former Roma GK is set to join Milan as free agent to replace Mike Maignan. 🔴🇮🇹 #ACMilan



The French goalkeeper is injuried and will miss next few games - Mirante will compete with Tatarusanu. @SkySport pic.twitter.com/RbWBkNBWP3