Милан нашел нового голкипера

Итальянский клуб намерен подписать Антонио Миранте

  • 13.10.2021 10:43
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Милан нашел нового голкипера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» намерен укрепить свою вратарскую линию с помощью 38-летнего футболиста Антонио Миранте, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Миранте подпишет контракт с «Миланом» в ближайшее время, чтобы заменить травмированного француза Майка Меньяна.

Последним клубом Миранте была римская «Рома», цвета которой он защищал с 2018 по 2021 годы. В минувшем сезоне Антонио провел за «Рому» 15 матчей во всех турнирах, где пропустил 29 мячей, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.

Источник — Twitter

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