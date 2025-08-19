Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Хотел уехать из Украины, это разрешено. Но это проблема»
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 15:45 | Обновлено 19 августа 2025, 16:14
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Хотел уехать из Украины, это разрешено. Но это проблема»

Игрок остался в Украине

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Хавбек Металлиста 1925 и сборной Украины Иван Калюжный хотел уехать из страны и перебраться в другой чемпионат, однако в итоге остался в Украине.

«Выбрал Металлист 1925, это клуб из моего родного города. Тогда еще были переговоры, наделся, что война закончится. Хотел уехать из страны, у меня двое детей маленьких. Но мы остались и счастливы тут».

«Выезд из страны? Я понимаю эти вопросы, что мужчины в общем не могут выезжать, а футболисты могут. Но это официально все разрешено. Конечно, это проблема».

«И как бы я не сказал сейчас, то все будет неправильно, наверное», – сказал Калюжный.

У игрока были варианты в Германии и Англии.

По теме:
Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
Тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли он стартом команды в новом чемпионате
Испорченный праздник. Экс-игрок Шахтера провел юбилейный матч в УПЛ
Иван Калюжный Металлист 1925 российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Перший Серед Рівних
Критично важливий чувак для функціонування економіки країни в воєнний час.
Без проблем можна виїхати за кордон, грати за іноземний клуб і при цьому навіть податки перестати в Україну платити. Все норм. 
Ответить
+1
Павло
А це нормально, постити новини з каналу "Та то таке" і навіть джерело інформації не вказувати? 
Ответить
0
turist86
Так хай розкаже, яким чином виїхав в Ісландію у квітні 2022 року
Ответить
0
MaximusOne
Просто потрібно натовпом кордон переходити, як свого часу Саакашвілі.
Ответить
-4
