Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Хотел уехать из Украины, это разрешено. Но это проблема»

Хавбек Металлиста 1925 и сборной Украины Иван Калюжный хотел уехать из страны и перебраться в другой чемпионат, однако в итоге остался в Украине.

«Выбрал Металлист 1925, это клуб из моего родного города. Тогда еще были переговоры, наделся, что война закончится. Хотел уехать из страны, у меня двое детей маленьких. Но мы остались и счастливы тут».

«Выезд из страны? Я понимаю эти вопросы, что мужчины в общем не могут выезжать, а футболисты могут. Но это официально все разрешено. Конечно, это проблема».

«И как бы я не сказал сейчас, то все будет неправильно, наверное», – сказал Калюжный.

У игрока были варианты в Германии и Англии.