Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 09:34 |
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским

Роман Саленко проведет сезон 2025/26 в составе луганской «Зари»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко прокомментировал свой переход в луганскую «Зарю», за которую будет выступать на правах аренды, а также рассказал о разговоре с Александром Шовковским:

– На мой взгляд, я прогрессировал рядом с основой «Динамо». Прошлым летом я просил президента отпустить меня в аренду, на что Игорь Михайлович Суркис ответил мне, что я должен побыть год в «Динамо» после U-19. Начал работать в первой команде, но переход был действительно трудным. Очень давит ответственность матчей высочайшего уровня. Надо все делать в разы быстрее, не дают много думать. Без этого багажа мне было бы посложнее.

– Тем не менее, во втором матче за новую команду у тебя уже есть дебютный гол в УПЛ. Твои ощущения от твоего старта в «Заре»?

– Я был очень рад помочь команде, что моя нацеленность на ворота принесла первую победу в сезоне. Видишь перед собой ворота и есть безумное желание протащить вперед и забивать.

– Как развивалась история с переходом в «Зарю»?

– Это было совместное решение президента «Динамо» с агентом – и на следующий день я уже был в расположении «Зари». Когда все решилось, главный тренер Александр Владимирович Шовковский пообщался со мной. Указал, какие аспекты я должен улучшить, чтобы вернуться сильнее, – рассказал Саленко.

По теме:
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
Выбрал Англию. Один из ключевых игроков Шахтера решил покинуть клуб
Динамо Киев Заря Луганск Роман Саленко Александр Шовковский Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
