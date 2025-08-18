Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко прокомментировал свой переход в луганскую «Зарю», за которую будет выступать на правах аренды, а также рассказал о разговоре с Александром Шовковским:

– На мой взгляд, я прогрессировал рядом с основой «Динамо». Прошлым летом я просил президента отпустить меня в аренду, на что Игорь Михайлович Суркис ответил мне, что я должен побыть год в «Динамо» после U-19. Начал работать в первой команде, но переход был действительно трудным. Очень давит ответственность матчей высочайшего уровня. Надо все делать в разы быстрее, не дают много думать. Без этого багажа мне было бы посложнее.

– Тем не менее, во втором матче за новую команду у тебя уже есть дебютный гол в УПЛ. Твои ощущения от твоего старта в «Заре»?

– Я был очень рад помочь команде, что моя нацеленность на ворота принесла первую победу в сезоне. Видишь перед собой ворота и есть безумное желание протащить вперед и забивать.

– Как развивалась история с переходом в «Зарю»?

– Это было совместное решение президента «Динамо» с агентом – и на следующий день я уже был в расположении «Зари». Когда все решилось, главный тренер Александр Владимирович Шовковский пообщался со мной. Указал, какие аспекты я должен улучшить, чтобы вернуться сильнее, – рассказал Саленко.