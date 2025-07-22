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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 02:23 | Обновлено 22 июля 2025, 02:36
189
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что отдало хавбека в аренду в Зарю

Роман Саленко будет выступать в луганской команде до конца сезона 2025/26

22 июля 2025, 02:23 | Обновлено 22 июля 2025, 02:36
189
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что отдало хавбека в аренду в Зарю
ФК Динамо. Роман Саленко

Киевское «Динамо» подтвердило, что достигнута договоренность с луганской «Зарей» о переходе полузащитника Романа Саленко.

Динамовец будет выступать за луганский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

В прошлом сезоне Роман Саленко дважды выходил на поле в составе первой команды «Динамо» в чемпионате Украины, а также дважды – в матчах основного этапа Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» и латвийского клуба РФШ.

Роман провел 26 матчей за «Динамо» U-19 в юношеском первенстве 2024/25, в которых забил 5 мячей, и выступал в Юношеской лиге УЕФА. «Динамо» пожелало футболисту успехов в следующем сезоне.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Saltovka
Заря фарм клуб динама. Так и запишим.
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