ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что отдало хавбека в аренду в Зарю
Роман Саленко будет выступать в луганской команде до конца сезона 2025/26
Киевское «Динамо» подтвердило, что достигнута договоренность с луганской «Зарей» о переходе полузащитника Романа Саленко.
Динамовец будет выступать за луганский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
В прошлом сезоне Роман Саленко дважды выходил на поле в составе первой команды «Динамо» в чемпионате Украины, а также дважды – в матчах основного этапа Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» и латвийского клуба РФШ.
Роман провел 26 матчей за «Динамо» U-19 в юношеском первенстве 2024/25, в которых забил 5 мячей, и выступал в Юношеской лиге УЕФА. «Динамо» пожелало футболисту успехов в следующем сезоне.
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