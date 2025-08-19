Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 3-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Динамо» в рекордный 15-й раз начинает сезон с трех побед.
Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 35 матчей (+25=10), а гостевая – 19 (+13=6).
Панамский форвард Эдуардо Герреро становится игроком 27-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в чемпионатах Украины, в том числе 7-й – из Нового Света.
«Эпицентр» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-6).
Александр Климец на 318-й минуте, начиная с дебюта, открывает голевой счет каменчан в элитном дивизионе.
«Шахтер» забивает «Вересу» 15 игр подряд.
Беспроигрышная гостевая серия горняков достигает 10 матчей (+6=4).
«Верес» не может одолеть «Шахтер» 15 игр кряду (=2-13).
Красно-черные терпят 3-е поражение подряд (мячи 0-4).
Подопечные Олега Шандрука пропускают 11 игр кряду.
«Металлист 1925» с 6-й попытки впервые берет верх над «Александрией». При этом харьковчане прерывают 3-матчевую гостевую проигрышную серию, а александрийцы 4-матчевую домашнюю победную.
Подопечные Младена Бартуловича празднуют первую крупную викторию на чужих полях (в 42-й игре).
Завершается безвыигрышная гостевая серия желто-синих, которая составила 14 матчей (=2-12). Последний раз харьковчане побеждали хозяев 26 августа 2023 года – 1:0 с ЛНЗ.
Иван Калюжный прерывает две безголевые серии «металлистов»: на чужих полях и в поединках с «Александрией» – обе на 360-й минуте.
Рамик Гаджиев становится автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ. 20-летний хавбек харьковчан дважды поражает ворота «горожан» всего через 5 минут после выхода на замену.
«Металлист 1925» обновляет личный антирекорд, пропуская в гостях 15 игр подряд.
«Александрия» впервые начинает сезон с трех поражений кряду.
«Горожане» прерывают свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 17 матчей (+13=4). Последний раз александрийцы уступали гостям 21 апреля 2024 года – 1:2 с ЛНЗ.
Жота становится автором 10-го гола черно-желто-зеленых в баталиях с желто-синими.
ЛНЗ празднует 20-ю викторию в элитном дивизионе.
Подопечные Виталия Пономарева одно клубное достижение обновляют, продлив беспроигрышную серию до 9 игр (+2=7), другое – повторяют, обходясь без поражений на чужих полях 5 матчей подряд (+1=4).
«Сиреневые» прерывают свою «рекордную» гостевую серию без побед, которая составила 6 игр (=4-2). Последний раз черкасщане брали верх над хозяевами 22 февраля – 1:0 с «Рухом».
ЛНЗ проводит 20-й сухой матч в УПЛ, в том числе 10-й – в гостях.
Сухая серия подопечных Виталия Пономарева достигает 270 минут.
«Полесье» поднимает планку двух личных антирекордов, продлив домашнюю безвыигрышную серию до 6 матчей (=3-3), а общую безголевую – до 232 минут.
Руслан Ротань терпит 20-е поражение в 80-м матче на тренерском посту в чемпионатах Украины.
Александр Назаренко становится третьим футболистом желто-зеленых после Бориса Крушинского и Сергея Чоботенко, проведшим 50 игр в УПЛ.
«Кривбасс» 3-й раз подряд выигрывает у «Зари», как в общем (мячи 7-2), так и в гостях (мячи 7-3).
Максим Задерака делает 7-й дубль «Кривбасса» в ворота «Зари», а Филипп Будковский оформляет 3-й дубль луганчан в поединках с криворожцами.
Карлос Парако становится автором 300-го гола бело-красно-черных на чужих полях.
«Оболонь» завершает свою сухую серию на рекордной отметке – на 374-й минуте.
Валерий Дубко становится 5-м игроком «пивоваров», проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины.
Мяч, забитый Денисом Устименко, становится 50-м, пропущенным «Рухом» в УПЛ при Иване Федыке.
«Колос» устанавливает новый личный рекорд, продлив свою беспроигрышную серию до 10 матчей (+6=4).
Аринальдо Ррапай становится обладателем 20-й красной карточки ковалевцев в элитном дивизионе.
«Карпаты» обновляют клубное достижение, забивая на чужих полях 6 игр подряд.
«Львы» вносят три поправки в таблицу личных антирекордов, продлив безвыигрышную серию до 5 матчей (=2-3) и пропуская в общем 11 игр кряду, а в гостях – 6.
Игорь Краснопир становится автором 10-го гола джокеров в этом сезоне.
100-й матч в чемпионатах Украины проводят Владислав Ванат («Динамо»), Андрей Кулаков («Александрия») и Георгий Судаков («Шахтер»), 1-й – Андрусв Араухо («Кривбасс»), Антон Демченко, Мирослав Сердюк (оба – «Кудровка»), Владислав Крыстин, Хон Себерио (оба – «Эпицентр»), Лукас Феррейра («Шахтер»), Артем Онищенко, Илья Ходуля (оба - «Полтава») и Анхель Торрес («Динамо»).
В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Андрей Клищук («Карпаты») и Иван Литвиненко («Металлист 1925»), во 2-м – Алексей Гусев, Алексей Литовченко и Валерий Рогозинский (все – «Кудровка»).
15-й мяч в УПЛ забивают Назар Волошин, Максим Задерака и Игорь Краснопир, 10-й – Денис Устименко, 5-й – Иван Калюжный, 1-й – Антон Онищенко (в 1-й игре), Жота, Александр Климец, Проспер Оба, Эрмир Рашица (все – в 3-й), Винисиус Тобиас (в 20-й) и Ростислав Лях (в 81-й).
В 4-й команде элиты открывает голевой счет Денис Устименко («Оболонь»), в 3-й – Владислав Шаповал («Кудровка»), во 2-й – Рамик Гаджиев, Иван Калюжный (оба – «Металлист 1925») и Александр Козак («Кудровка»).
4-й дубль в украинских чемпионатах делает Филипп Будковский, 3-й – Максим Задерака, 1-й – Рамик Гаджиев (в 11-м матче) и Владислав Шаповал (в 74-м).
Владислав Ванат становится автором 50-го гола сезона-2025/26.
1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Аринальдо Ррапай (в 16-й игре).
20-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Александр Афанасьев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
