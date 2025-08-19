Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 16:08 | Обновлено 19 августа 2025, 16:10
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

ФК Металлист 1925

Наиболее важные цифры 3-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» в рекордный 15-й раз начинает сезон с трех побед.

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 35 матчей (+25=10), а гостевая – 19 (+13=6).

Панамский форвард Эдуардо Герреро становится игроком 27-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за бело-синих в чемпионатах Украины, в том числе 7-й – из Нового Света.

ФК Динамо. Эдуардо Герреро (слева)

«Эпицентр» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-6).

Александр Климец на 318-й минуте, начиная с дебюта, открывает голевой счет каменчан в элитном дивизионе.

«Шахтер» забивает «Вересу» 15 игр подряд.

Беспроигрышная гостевая серия горняков достигает 10 матчей (+6=4).

«Верес» не может одолеть «Шахтер» 15 игр кряду (=2-13).

Красно-черные терпят 3-е поражение подряд (мячи 0-4).

Подопечные Олега Шандрука пропускают 11 игр кряду.

«Металлист 1925» с 6-й попытки впервые берет верх над «Александрией». При этом харьковчане прерывают 3-матчевую гостевую проигрышную серию, а александрийцы 4-матчевую домашнюю победную.

Подопечные Младена Бартуловича празднуют первую крупную викторию на чужих полях (в 42-й игре).

Завершается безвыигрышная гостевая серия желто-синих, которая составила 14 матчей (=2-12). Последний раз харьковчане побеждали хозяев 26 августа 2023 года – 1:0 с ЛНЗ.

Иван Калюжный прерывает две безголевые серии «металлистов»: на чужих полях и в поединках с «Александрией» – обе на 360-й минуте.

Рамик Гаджиев становится автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ. 20-летний хавбек харьковчан дважды поражает ворота «горожан» всего через 5 минут после выхода на замену.

«Металлист 1925» обновляет личный антирекорд, пропуская в гостях 15 игр подряд.

«Александрия» впервые начинает сезон с трех поражений кряду.

«Горожане» прерывают свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 17 матчей (+13=4). Последний раз александрийцы уступали гостям 21 апреля 2024 года – 1:2 с ЛНЗ.

Жота становится автором 10-го гола черно-желто-зеленых в баталиях с желто-синими.

ЛНЗ празднует 20-ю викторию в элитном дивизионе.

Подопечные Виталия Пономарева одно клубное достижение обновляют, продлив беспроигрышную серию до 9 игр (+2=7), другое – повторяют, обходясь без поражений на чужих полях 5 матчей подряд (+1=4).

«Сиреневые» прерывают свою «рекордную» гостевую серию без побед, которая составила 6 игр (=4-2). Последний раз черкасщане брали верх над хозяевами 22 февраля – 1:0 с «Рухом».

ЛНЗ проводит 20-й сухой матч в УПЛ, в том числе 10-й – в гостях.

Сухая серия подопечных Виталия Пономарева достигает 270 минут.

«Полесье» поднимает планку двух личных антирекордов, продлив домашнюю безвыигрышную серию до 6 матчей (=3-3), а общую безголевую – до 232 минут.

Руслан Ротань терпит 20-е поражение в 80-м матче на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Александр Назаренко становится третьим футболистом желто-зеленых после Бориса Крушинского и Сергея Чоботенко, проведшим 50 игр в УПЛ.

«Кривбасс» 3-й раз подряд выигрывает у «Зари», как в общем (мячи 7-2), так и в гостях (мячи 7-3).

Максим Задерака делает 7-й дубль «Кривбасса» в ворота «Зари», а Филипп Будковский оформляет 3-й дубль луганчан в поединках с криворожцами.

Карлос Парако становится автором 300-го гола бело-красно-черных на чужих полях.

«Оболонь» завершает свою сухую серию на рекордной отметке – на 374-й минуте.

Валерий Дубко становится 5-м игроком «пивоваров», проведшим 50 матчей в чемпионатах Украины.

Мяч, забитый Денисом Устименко, становится 50-м, пропущенным «Рухом» в УПЛ при Иване Федыке.

«Колос» устанавливает новый личный рекорд, продлив свою беспроигрышную серию до 10 матчей (+6=4).

Аринальдо Ррапай становится обладателем 20-й красной карточки ковалевцев в элитном дивизионе.

«Карпаты» обновляют клубное достижение, забивая на чужих полях 6 игр подряд.

«Львы» вносят три поправки в таблицу личных антирекордов, продлив безвыигрышную серию до 5 матчей (=2-3) и пропуская в общем 11 игр кряду, а в гостях – 6.

Игорь Краснопир становится автором 10-го гола джокеров в этом сезоне.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Владислав Ванат («Динамо»), Андрей Кулаков («Александрия») и Георгий Судаков («Шахтер»), 1-й – Андрусв Араухо («Кривбасс»), Антон Демченко, Мирослав Сердюк (оба – «Кудровка»), Владислав Крыстин, Хон Себерио (оба – «Эпицентр»), Лукас Феррейра («Шахтер»), Артем Онищенко, Илья Ходуля (оба - «Полтава») и Анхель Торрес («Динамо»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Андрей Клищук («Карпаты») и Иван Литвиненко («Металлист 1925»), во 2-м – Алексей Гусев, Алексей Литовченко и Валерий Рогозинский (все – «Кудровка»).

15-й мяч в УПЛ забивают Назар Волошин, Максим Задерака и Игорь Краснопир, 10-й – Денис Устименко, 5-й – Иван Калюжный, 1-й – Антон Онищенко (в 1-й игре), Жота, Александр Климец, Проспер Оба, Эрмир Рашица (все – в 3-й), Винисиус Тобиас (в 20-й) и Ростислав Лях (в 81-й).

ФК Динамо. Назар Волошин

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Денис Устименко («Оболонь»), в 3-й – Владислав Шаповал («Кудровка»), во 2-й – Рамик Гаджиев, Иван Калюжный (оба – «Металлист 1925») и Александр Козак («Кудровка»).

4-й дубль в украинских чемпионатах делает Филипп Будковский, 3-й – Максим Задерака, 1-й – Рамик Гаджиев (в 11-м матче) и Владислав Шаповал (в 74-м).

Владислав Ванат становится автором 50-го гола сезона-2025/26.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Аринальдо Ррапай (в 16-й игре).

20-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Александр Афанасьев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

цифры и факты
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Сообщить об ошибке

