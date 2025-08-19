Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 16:59 | Обновлено 19 августа 2025, 17:20
Остался в УПЛ. У игрока сборной Украины были варианты в Германии и Англии

Герта и Плимут могли подписать Калюжного

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Полузащитник Металлиста 1925 и сборной Украины Иван Калюжный подтвердил, что до перехода в харьковскую команду имел варианты с немецкой Гертой и английским Плимутом.

«Да, Герта – реальный вариант был. Встречались с руководителями этого клуба. Переговоры были, но они не захотели зимой, а я сказал, что не перейду летом».

«Еще был вариант с Плимутом. Однако я больше хотел в Герту, потому что на тот момент Плимут был последним и я не думал, что они выживут», – сказал Калюжный.

Ранее сообщалось, что контракт Калюжного рассчитан на три года.

