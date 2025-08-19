Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок

В сезоне УПЛ-2025/26 сыграно уже три полных тура, что дает определенную информацию к размышлению.

В частности, интересный факт демонстрирует статистика – в топ-7 рейтинга обводок УПЛ, согласно подсчетов Wyscout, нет ни одного футболиста отечественных грандов «Динамо» и «Шахтера».

Более того, представителей киевской команды нет даже в топ-30 этого рейтинга. Ни один игрок «бело-синих» в текущем сезоне не совершил за три матча более 7 обводок, что позволило бы ему присутствовать в тридцатке.

В то же время в топ-30 по обводкам есть представители ЛНЗ, «Эпицентра», «Кривбасса», СК «Полтавы», «Металлиста 1925», «Александрии», «Шахтера», «Карпат», «Руха», «Полесья», «Кудровки», «Зари», «Оболони», «Колоса» и «Вереса».

Иными словами, в топ-30 по обводкам по состоянию на сейчас есть представители всех участников текущего сезона УПЛ, кроме «Динамо».