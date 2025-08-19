Первая лига. Ворскла – лидер, хет-трик от «десятки» Чернигова
Обзор матчей третьего тура Первой лиги
В матче «Виктория» – «Левый Берег» получилась настоящая интрига. В ответ на быстрый забитый мяч Максима Евпака на 12-й минуте киевляне сначала ответили голом в раздевалку от Валерия Самара на 43-й минуте, а затем на 90+2-й минуте бразилец Сидней головой эффектно пробил в ворота «Виктории» и тем самым принес «Левому Берегу» выездную победу со счетом 2:1.
Курьез тура
В матче «Пробий» – «Буковина» перед самым перерывом Василий Палагнюк подошел исполнять пенальти. 77-й номер хозяев поля решил пробить по центру и попал мячом в ноги вратарю Даниилу Каневцеву. Самое интересное, что мяч после этого закрутился и медленно закатился в ворота. А Палагнюк подбежал к воротам, взял мяч, который даже не докатился до сетки, и направился с ним к центру поля.
Голы тура
Наверное, можно отдать номинацию именно «Голы тура» двум футболистам, а именно представителям ФК «Пробий» Руслану Харуку и Владимиру Иваничуку. «Пробий» проигрывал 1:4 «Буковине» и команда из Городенки очень сильно включилась в дополнительное время. Сначала Харук на 90+3 минуте в красивом стиле отправил мяч в девятку. А затем на 90+5 минуте уже Иваничук также технично отправил мяч в тот же угол. Голы действительно получились красивыми!
Голевое шоу тура
Это снова матч «Пробий» – «Буковина», в которой команда из Черновцов победила на выезде 4:3. Стоит отметить хорошую результативность обеих клубов, которые не отсиживались в обороне, а сыграли для зрителей, порадовав их забитыми мячами!
Второй этаж тура
В матче «Металлург» – «Подолье» была зафиксирована ничья 1:1. На 16-й минуте получился красивый гол в исполнении команды из Хмельницкого. После навеса с фланга Назар Лис пробил головой по воротам. Вратарь запорожцев Назар Байда парировал удар, но на мяче снова был Лис, который второй раз ударил головой и с этой попытки отправил мяч в ворота «Металлурга». Таким образом, получился эффектный гол с участием двух Назаров – Лиса и Байды!
Гол тура
«Агробизнес» победил в поединке с «Металлистом» со счетом 1:0. Единственный гол был организован перед перерывом. Сначала Максим Войтиховский пробил с острого угла, и Владислав Рыбак эффектно перевел мяч на корнер. После подачи углового Войтиховский снова мог поразить ворота харьковчан, но и этот удар головой от Макса парировал голкипер «Металлиста». Но мяч отлетел в сторону Романа Кузьмина. «Десятка» хозяев поля, долго не думая, решил пробить через себя и мяч после этого суперудара попал в ворота. Как итог, команда из Волочиска выиграла встречу, благодаря этому голу-красавцу!
Засухи тура
В матче с участием экс-команд УПЛ «Черноморец» – «Ворскла», наверное, многие ждали голы. Но одессисты и полтавчане не забивали мячей в этой встрече, которая завершилась со счетом 0:0.
Также нулевая ничья была зафиксирована в поединке ЮКСА – «Феникс-Мариуполь».
Игрок тура
Десятый номер «Чернигова» Вячеслав Койдан нашел свою игру в выездной встрече с «Прикарпатьем-Благо». Лидер черниговской команды трижды забил в ворота коллектива из Ивано-Франковска. Сначала Вячеслав очень красиво издали отправил мяч в ворота прикарпатцев, затем он замкнул навес головой, а на десерт эффектно положил круглого слету в ближний угол. Вот такой красивый хет-трик получилось оформить опытному Койдану.
Месси тура
В матче «Ингулец» – «Нива» была зафиксирована ничья 2:2. Перед перерывом команде из Петрово удалось организовать классный гол. Полузащитник «Ингульца» Александр Пятов пробежал с мячом от центра поля до штрафной площадки «Нивы» почти как Лео Месси. Лидер «Ингульца» самостоятельно обвел троих футболистов и успешно прокинул мяч между двух соперников, отдав пас на Виталия Фарасеенко, который и забил в ворота тернопольской команды. Таким образом, можно сказать, что Пятов сам переиграл пять футболистов «Нивы» и сделал, наверное, лучший ассист тура в стиле Лионеля Месси.
Кто в лидерах?
После очной ничьи «Ворскла и «Черноморец» занимают первое и второе место, имея по семь очков в активе. Также семь баллов у «Агробизнеса». У четвертого «Левого Берега» и пятого «Прикарпатья-Благо» по шесть очков. Шестая «Буковина» и седьмой «Ингулец» набрали по пять очков. Замыкает турнирную таблицу «Металлист», у которого ноль баллов на данный момент.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ворскла
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|7
|2
|Черноморец
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|30.08.25 15:00 ЮКСА - Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|7
|3
|Агробизнес
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|30.08.25 15:00 Нива Тернополь - Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|7
|4
|Левый берег
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30.08.25 15:00 Левый берег - Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|6
|5
|Прикарпатье
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|30.08.25 15:00 Левый берег - Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|6
|6
|Буковина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|30.08.25 15:00 Буковина - Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|5
|7
|Ингулец
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|5
|8
|Нива Тернополь
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|30.08.25 15:00 Нива Тернополь - Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|4
|9
|ЮКСА
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|30.08.25 15:00 ЮКСА - Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|4
|10
|Виктория
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|30.08.25 15:00 Буковина - Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|11
|Пробий
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|30.08.25 15:00 Металлист - Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|12
|Чернигов
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|30.08.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|13
|Металлург Зп
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|1
|14
|Подолье
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|1
|15
|Феникс-Мариуполь
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|30.08.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|1
|16
|Металлист
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|30.08.25 15:00 Металлист - Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|0
Чего ждать?
Будет интересным матч ЮКСА – «Черноморец». Также стоит уделить внимание поединку экс-команд УПЛ «Ворскла» - «Металлург». «Левый Берег» сыграет с «Прикарпатье-Благо». Стоит обратить внимание и на поединок «Феникс-Мариуполь» – «Чернигов» в контексте Койдана, который с тремя забитыми мячами вместе с Андреем Хомой («Прикарпатье-Благо») являются лучшими голеадорами Первой лиги. Интересно, будет ли и дальше забивать «десятка» «Чернигова», который почувствовал вкус голов.
