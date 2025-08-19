Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
ВИДЕО. В погоне за 1-м трофеем. Роналду отдал ассист в игре Суперкубка

Первым забитым мячом за «Аль-Наср» отличился Жоау Феликс

19 августа в 15:00 проходит полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Аль-Иттихад встречаются на арене Hong Kong Stadium в Гонконге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте, при ничейном счете 1:1, легендарный португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду отдал голевую передачу своему соотечественнику Жоау Феликсу, который проводит свой первый матч в составе саудовского клуба.

Этот гол стал для Феликса первым в Аль-Насре.

Стоит отметить, что Роналду до сих пор не выиграл ни одного официального трофея с Аль-Насром, хотя и защищает цвета клуба с 2023 года.

ВИДЕО. В погоне за первым трофеем. Роналду отдал ассист в игре за Суперкубок

