ВИДЕО. В погоне за 1-м трофеем. Роналду отдал ассист в игре Суперкубка
Первым забитым мячом за «Аль-Наср» отличился Жоау Феликс
19 августа в 15:00 проходит полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии.
Аль-Наср и Аль-Иттихад встречаются на арене Hong Kong Stadium в Гонконге.
На 61-й минуте, при ничейном счете 1:1, легендарный португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду отдал голевую передачу своему соотечественнику Жоау Феликсу, который проводит свой первый матч в составе саудовского клуба.
Этот гол стал для Феликса первым в Аль-Насре.
Стоит отметить, что Роналду до сих пор не выиграл ни одного официального трофея с Аль-Насром, хотя и защищает цвета клуба с 2023 года.
