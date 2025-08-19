Реал удивлен ситуацией с трансфером форварда. Готов снизить цену

По информации испанских СМИ, Реал не получил ни одного предложения по вингеру Родриго, который в течение лета находится в списке на продажу.

Однако ни Арсенал, который был заинтересован в игроке, ни Манчестер Сити не сделали и на этот момент не планируют делать предложения по бразильскому футболисту.

Известно, что мадридский клуб хотел получить за Родриго 90-100 миллионов евро, однако удивлен ситуацией и готов снизить цену, если в ближайшие две недели не будет предложений.

Реал может снизить цену до 60-70 миллионов евро, чтобы попрощаться с игроком, который не нужен тренеру Хаби Алонсо.