Испания
19 августа 2025, 16:13 | Обновлено 19 августа 2025, 16:15
Реал удивлен ситуацией с трансфером форварда. Готов снизить цену

На Родриго покупателей не находится

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

По информации испанских СМИ, Реал не получил ни одного предложения по вингеру Родриго, который в течение лета находится в списке на продажу.

Однако ни Арсенал, который был заинтересован в игроке, ни Манчестер Сити не сделали и на этот момент не планируют делать предложения по бразильскому футболисту.

Известно, что мадридский клуб хотел получить за Родриго 90-100 миллионов евро, однако удивлен ситуацией и готов снизить цену, если в ближайшие две недели не будет предложений.

Реал может снизить цену до 60-70 миллионов евро, чтобы попрощаться с игроком, который не нужен тренеру Хаби Алонсо.

