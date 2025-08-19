Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену

По информации журналиста Виктора Вацко, переговоры между Шахтером и Фулхэмом по поводу вингера Кевина продолжаются, а украинский клуб хочет получить 45 миллионов евро

Ранее сообщалось, что Шахтер требует 50 миллионов евро. При этом Фулхэм сейчас дает 35 миллионов евро и бонусы.

Шахтер готов к продаже и быстро подпишет ему замену. Вацко сказал, что клуб уже нашел замену Кевину на случай продажи бразильского игрока (фамилия не называется, но это бразилец).

В нынешнем сезоне Кевин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.