Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 16:59 | Обновлено 19 августа 2025, 17:46
2601
2

Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену

Украинский клуб хочет получить 45 миллионов

19 августа 2025, 16:59 | Обновлено 19 августа 2025, 17:46
2601
2
Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

По информации журналиста Виктора Вацко, переговоры между Шахтером и Фулхэмом по поводу вингера Кевина продолжаются, а украинский клуб хочет получить 45 миллионов евро

Ранее сообщалось, что Шахтер требует 50 миллионов евро. При этом Фулхэм сейчас дает 35 миллионов евро и бонусы.

Шахтер готов к продаже и быстро подпишет ему замену. Вацко сказал, что клуб уже нашел замену Кевину на случай продажи бразильского игрока (фамилия не называется, но это бразилец).

В нынешнем сезоне Кевин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

По теме:
Не только Зинченко. Арсенал хочет продать шестерых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 3
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ
Футбол | 19 августа 2025, 10:00 9
«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ
«Видим лишь вершину айсберга». Экс-игрок Динамо – о вылете киевлян из ЛЧ

Эксклюзивное интервью Андрея Оберемко для Sport.ua

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
Футбол | 19.08.2025, 15:54
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Заміну то знайшов. А чи рівноцінну ? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем