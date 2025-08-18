Лига Европы18 августа 2025, 22:09 | Обновлено 18 августа 2025, 22:21
393
1
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив
Поединки квалификации Q4 ЛЕ пройдут 21 и 28 августа
393
1
Киевское Динамо готовится к очередному поединку еврокубков.
В матче квалификации Q4 Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 встретятся команды «Динамо» Киев и Маккаби Тель-Авив.
Первый матч пройдет 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола.
Ответная игра состоится 28 августа в 21:00 на стадионе «Арена Люблин» в польском городе Люблин.
Комментарии 1
з європейського гранда 90-тих, Динамо перетворилось на аматорів...
