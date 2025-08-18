Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив
Лига Европы
18 августа 2025, 22:09 | Обновлено 18 августа 2025, 22:21
393
1

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

Поединки квалификации Q4 ЛЕ пройдут 21 и 28 августа

18 августа 2025, 22:09 | Обновлено 18 августа 2025, 22:21
393
1
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив
ФК Динамо

Киевское Динамо готовится к очередному поединку еврокубков.

В матче квалификации Q4 Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 встретятся команды «Динамо» Киев и Маккаби Тель-Авив.

Первый матч пройдет 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола.

Ответная игра состоится 28 августа в 21:00 на стадионе «Арена Люблин» в польском городе Люблин.

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

По теме:
Перед матчами с Динамо Маккаби Тель-Авив выиграл поединок Кубка Тото
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Маккаби Т-А - Динамо Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо Киев видео тренировка Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
Футбол | 18 августа 2025, 22:16 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут

Бен Доук сменил клубную прописку

Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Футбол | 18 августа 2025, 20:19 9
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Бокс | 18.08.2025, 05:32
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bond
з європейського гранда 90-тих, Динамо перетворилось на аматорів...
Ответить
+1
Популярные новости
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 11
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 8
Бокс
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем