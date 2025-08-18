Киевское Динамо готовится к очередному поединку еврокубков.

В матче квалификации Q4 Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 встретятся команды «Динамо» Киев и Маккаби Тель-Авив.

Первый матч пройдет 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола.

Ответная игра состоится 28 августа в 21:00 на стадионе «Арена Люблин» в польском городе Люблин.

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив