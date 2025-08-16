Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Начата продажа билетов на домашнюю игру Динамо с Маккаби Т-А в Лиге Европы
Лига Европы
16 августа 2025, 07:41 | Обновлено 16 августа 2025, 08:06
Начата продажа билетов на домашнюю игру Динамо с Маккаби Т-А в Лиге Европы

Ответный матч Q4 ЛЕ состоится 28 августа в польском городе Люблин

ФК Динамо

Стартовала продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором «Динамо» будет принимать израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 28 августа.

Начало – в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).

Приобрести билеты можно по этой ссылке.

Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Лига Европы
