Начата продажа билетов на домашнюю игру Динамо с Маккаби Т-А в Лиге Европы

Стартовала продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором «Динамо» будет принимать израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 28 августа.

Начало – в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).

Приобрести билеты можно по этой ссылке.