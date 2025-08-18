«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ

17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В составе ПСЖ с первых минут вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который дебютировал в команде после перехода из «Борнмута». После завершения этого противостояния главный тренер парижской команды Луис Энрике оценил результат матча и игру 22-летнего футболиста:

«Если мне нужно оценить своих игроков, то я считаю, что мы провели качественный поединок. Наша задача – улучшать футболистов и индивидуально, и коллективно. Это моя цель, как главного тренера. Это важнее, чем их физическое состояние.

Футболисты, которых мы подписали во время летнего трансферного окна, принесут много пользы в новом сезоне. И Забарный, и Люка Шевалье сыграли на высоком уровне. Мы хорошо их знаем и считаем, что они улучшат нашу команду. Это был всего их первый матч, поэтому мы спокойны и уверены в своих силах.

После прихода Забарного и Шевалье у нас появилось больше вариантов. Мы будем стараться становиться лучше», – подытожил Энрике.