  «Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Франция
18 августа 2025, 07:12
Главный тренер парижского клуба доволен качественной игрой 22-летнего футболиста

18 августа 2025, 07:12 |
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В составе ПСЖ с первых минут вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который дебютировал в команде после перехода из «Борнмута». После завершения этого противостояния главный тренер парижской команды Луис Энрике оценил результат матча и игру 22-летнего футболиста:

«Если мне нужно оценить своих игроков, то я считаю, что мы провели качественный поединок. Наша задача – улучшать футболистов и индивидуально, и коллективно. Это моя цель, как главного тренера. Это важнее, чем их физическое состояние.

Футболисты, которых мы подписали во время летнего трансферного окна, принесут много пользы в новом сезоне. И Забарный, и Люка Шевалье сыграли на высоком уровне. Мы хорошо их знаем и считаем, что они улучшат нашу команду. Это был всего их первый матч, поэтому мы спокойны и уверены в своих силах.

После прихода Забарного и Шевалье у нас появилось больше вариантов. Мы будем стараться становиться лучше», – подытожил Энрике.

По теме:
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
«ПСЖ примет соответствующее решение». Агент – о Забарном и Сафонове
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Нант Илья Забарный Луис Энрике Люка Шевалье
Николай Титюк Источник: RMC Sport
