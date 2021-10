Индиан-Уэллс. Свитолина, Костюк и Ястремская узнали первых соперниц

Сразу четыре украинские теннисистки выступят на турнире WTA1000 в американском Индиан-Уэллс.

Элина Свитолина (№7) получила четвёртый номер посева и пропускает стартовый раунд. Первая соперница украинки определится по итогам матча между Терезой Мартинцовой (№52) и обладательницей wild card Эшлин Крюгер (№609).

Main draw @BNPPARIBASOPEN, where Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, and Elina Svitolina are the top seeds.



Main draw play begins Wednesday. #BNPPO21 pic.twitter.com/iFdmMBYV13