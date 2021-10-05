Индиан-Уэллс. Свитолина, Костюк и Ястремская узнали первых соперниц

Компанию на турнире WTA1000 в Соединённых Штатах им составит Ангелина Калинина

  • 05.10.2021 08:49
  • 2761 просмотр
  • 7 комментариев
Индиан-Уэллс. Свитолина, Костюк и Ястремская узнали первых соперниц
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сразу четыре украинские теннисистки выступят на турнире WTA1000 в американском Индиан-Уэллс.

Элина Свитолина (№7) получила четвёртый номер посева и пропускает стартовый раунд. Первая соперница украинки определится по итогам матча между Терезой Мартинцовой (№52) и обладательницей wild card Эшлин Крюгер (№609).

 

 

Марта Костюк (№58) на старте турнира сыграет с Чжан Шуай (№48). В этом году украинка обыграла китайскую теннисистку в квалификации турнира WTA в Истборне. Победительница этого матча во втором круге встретится с 11-й сеяной Симоной Халеп.

Ангелина Калинина (№62) свой дебютный матч на турнире проведёт против американки Шелби Роджерс (№44). Победительница в данной встрече дальше сыграет с восьмой сеяной Белиндой Бенчич.

Даяна Ястремская (№75) в первом круге встретится с обладательицей wild card Эльзой Жакмо из Франции (№374). В этом матче определится первая соперница Паулы Бадосы, посеянной под 21-м номером.

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kollekciy
    online
    kollekciy, 05.10.2021 13:13
    0
    Що, до Еліни то на цьому турнірі в неї сітка не така, легка як на шоломах. З самого початку навіть Мартінцова в цьому році добре піднялася, та має хорошу форму, якщо Еліна почне економити сили може догратися. А, Кірстя ще сильніша.
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    Arctic
    online
    Arctic, 05.10.2021 13:03
    0
    Буде цікаво, однозначно!
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 05.10.2021 13:03
    0
    Марті треба брати очки за перше коло за любу ціну. Суперниця нібито також не в формі, треба нарешті переставати боятися бити вінерси, якщо вона планує далі грати на харді. Атака це був її стиль, за рахунок якого вона набрала більшість вболівальників. І та атака десь поділась, а грати на харді, захистом вміє тільки Еліна та Сімона, в яких досвід такої гри більше 10 років.
    Відступати Марті вже нема куди Ангеліна вже в притул підійшла. В Калініної там Роджерс, вона то Барті з Андриєску обігрує, то невідомим японкам програє. Але я думаю, Ангеліні буде дуже складно обіграти Роджерс.
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2021 12:46
    +1
    Американські турніри для Еліни складаються відносно успішно. Індіан-Веллс - одна з останніх можливостей "зачепитися" за підсумковий турнір. Для Світоліної цей турнір мало не турнір року! Їй потрібно в ідеалі перемагати на ньому! Побачимо як буде. Хочеться нарешті від Еліни перемоги на серйозному турнірі - вже потроху стали усі забувати, як це!!!
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 05.10.2021 11:44
    +1
    Непоганий жереб для усіх, щоб пройти хоча б раунд. Але подивимось. В усіх українок зараз проблеми як не з грою, то з травмами, тому все можливо.
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    Spectra
    Spectra, 05.10.2021 11:19 (изменен)
    +1
    Хороший жребий для всех, но не понятно что от Калинины ждать, было бы интересно глянуть Марту против Симоны как раз такие соперники её мотивируют! Даяне по силам и с Бадосай играть, только чаще бы в корт попадала! А Свитолина 2 круга должна спокойно проходит, дальше уже Мертенс либо Пегула, а дальше и загадывать пока что не надо
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 05.10.2021 10:53
    0
    Всем по силам проходить первый раунд.
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