Куман удален с поля. Барселона не сумела распечатать ворота Кадиса

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Кадис» и «Барселона» сыграли вничью (0:0).

Во втором тайме каталонская команда осталась в меньшинстве. Френки де Йонг был удален с поля за две желтых карточки.

Матч завершился нулевой ничьей. В конце игры из технической зоны был удален главный тренер гостей Рональд Куман.

Под наставником каталонского клуба кресло зашаталось уже очень серьезно. «Барселона» набрала 9 очков и занимает только 7-е место.

Ла Лига. 6-й тур

«Кадис» – «Барселона» – 0:0

Удаления: Ф. де Йонг, 65, Куман (гл. тренер), 90+7.

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн (Акапо, 79), Эспино, Чуст, Арсамендия (Переа, 57), Фали (Йенссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино, Хименес (Санчес, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Гонсалес, 73), Л.де Йонг (Коутинью, 68), Депай, Демир (Сержи Роберто, 46).

Предупреждения: Ф.де Йонг, 61. Сержи Роберто, 65. Ароян, 68. Акапо, 88. Аларкон, 90. Бускетс, 90+6.

Судья: Дель Серро Гранде.

23 сентября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 12180 зрителей.