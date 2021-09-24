6-й тур
Кадис
0 : 0
Барселона
23.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Куман удален с поля. Барселона не сумела распечатать ворота Кадиса

Под наставником каталонского клуба кресло зашаталось уже очень серьезно

  • 24.09.2021 00:59
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  • 5 комментариев
Куман удален с поля. Барселона не сумела распечатать ворота Кадиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Кадис» и «Барселона» сыграли вничью (0:0).

Во втором тайме каталонская команда осталась в меньшинстве. Френки де Йонг был удален с поля за две желтых карточки.

Матч завершился нулевой ничьей. В конце игры из технической зоны был удален главный тренер гостей Рональд Куман. 

Под наставником каталонского клуба кресло зашаталось уже очень серьезно. «Барселона» набрала 9 очков и занимает только 7-е место.

Ла Лига. 6-й тур

«Кадис»  «Барселона»  0:0

Удаления: Ф. де Йонг, 65, Куман (гл. тренер), 90+7.

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн (Акапо, 79), Эспино, Чуст, Арсамендия (Переа, 57), Фали (Йенссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино, Хименес (Санчес, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Гонсалес, 73), Л.де Йонг (Коутинью, 68), Депай, Демир (Сержи Роберто, 46).

Предупреждения: Ф.де Йонг, 61. Сержи Роберто, 65. Ароян, 68. Акапо, 88. Аларкон, 90. Бускетс, 90+6.

Судья: Дель Серро Гранде.

23 сентября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 12180 зрителей.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 24.09.2021 01:37
    0
    Та увольте уже Кумана, хуже не будет!
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 24.09.2021 01:21
    0
    Куман был на поле? У Барсы совсем некому играть...
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 01:20
    -3
    я уже знаю план дыры на игру с барсой, опять на нулевую ничью может на нулях доползут до ЛЕ
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    nivava
    nivava, 24.09.2021 01:19
    0
    Звоните........ Месси.... , ну или Ринату, может поможет.
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    Karaim2011
    Karaim2011, 24.09.2021 01:16
    +1
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