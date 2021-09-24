Рональд КУМАН: «Рефери сам должен быть удален»

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании. Главный тренер каталонской команды Рональд Куман заявил, что был несправедливо удален в концовке встречи.

«Мы не заслужили потери очков, красная карточка была несправедливой.

В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра

Рефери сам должен быть удален», — сказал Куман.

Куман точно пропустит воскресный матч против «Леванте» из-за удаления.

Под наставником каталонского клуба кресло зашаталось уже очень серьезно. «Барселона» набрала 9 очков и занимает только 7-е место.