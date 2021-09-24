Рональд КУМАН: «Рефери сам должен быть удален»

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании. Главный тренер каталонской команды Рональд Куман заявил, что был несправедливо удален в концовке встречи.
«Мы не заслужили потери очков, красная карточка была несправедливой.
В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра
Рефери сам должен быть удален», — сказал Куман.
Куман точно пропустит воскресный матч против «Леванте» из-за удаления.
Под наставником каталонского клуба кресло зашаталось уже очень серьезно. «Барселона» набрала 9 очков и занимает только 7-е место.
Источник — AS
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