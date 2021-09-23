6-й тур
Кадис
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Барселона
23.09.2021 23:00   ТВ-трансляция: 

Кадис - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У каталонцев нет права на осечку.

  • 23.09.2021 09:12
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Кадис - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 сентября, в Кадисе на стадионе «Нуэво Мирандилья» состоится матч 6-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» примет «Барселону». Стартовый свисток в матче прозвучит в 23:00 по Киеву.

«Кадис»

 

Подопечные Альваро Сервера взяли в новом чемпионате Испании старт без побед. Лишь в пятом туре они смогли впервые выиграть, что позволило им сразу же чуть отдалиться от зоны вылета. Они сейчас находятся на 15 месте, имея в активе 5 пунктов.

В стартовом матче сезона андалусцы поделили дома очки с «Леванте» (1:1), а затем сыграли по аналогии с «Бетисом» на выезде (также 1:1). А далее у «Кадиса» последовала серия из двух поражений – от «Осасуны» дома со счетом 2:3 и от «Реал Сосьедада» 0:2 также на своем поле. Зато в минувший уик-энд «желто-синие» смогли выиграть. Победу они добыли на поле «Сельты» - 2:1.

В предстоящем поединке партнерам точно не смогут помочь Гарридо, Переа и Хосе Мари. Они травмированы.

 «Барселона»

 

Команда Рональда Кумана входит в число пяти коллектив Примеры, которые со старта текущего сезона еще не проигрывали. Однако если другие клубы провели уже по 5-6 встреч, то на счету у «сине-гранатовых» четыре матча, и занимают они в турнирной таблице 8 позицию.

Стартовала «Барселона» с домашней победы 4:2 над «Реал Сосьедадом», после чего на поле «Атлетика» довольствовалась ничьей 1:1. Затем вновь в родных стенах каталонцы переиграли «Хетафе» (2:1), однако после также дома едва-едва избежали поражения во встрече с «Гранадой» - 1:1.

В настоящий момент у «блаугранас» нет полного комплекса имеющихся исполнителей, так как командный лазарет достаточно заполнен. В ней на сегодня находятся Агуэро, Альба, Брэйтуэйт, Ваге, Дембеле и Педри. Еще набирает форму Фати, под вопросом пребывает Бальде.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Кадис»: Ледесма – Карселен, Чуст, Ароян, Эспино, Фернандес, Йонссон, Фали, Санчес, Лосано, Собрино.

«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Араухо, Пике, Дест, Гави, Ф. де Йонг, Бускетс, Депай, Демир Юсуф, Л. Де Йонг.

23 сентября, четверг

«Кадис» – «Барселона»
Кадис. Стадион «Нуэво Мирандилья». 23:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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