Экс-первая ракетка мира анонсировала свой прощальный матч

Известная датская теннисистка Каролин Возняцки анонсировала проведение своего прощального матча. Он состоится 9 февраля 2022 года в Копенгагене. Соперницей Возняцки станет Ангелик Кербер.

Возняцки завершила карьеру еще в январе 2020 года во время Australian Open. Однако вскоре после этого мир охватила пандемия коронавируса, что не позволило ей провести прощальный матч раньше.

11 июля текущего года Возняцки стала матерью.