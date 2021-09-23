Экс-первая ракетка мира анонсировала свой прощальный матч

Каролин Возняцки сыграет с Ангелик Кербер

  • 23.09.2021 15:59
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Экс-первая ракетка мира анонсировала свой прощальный матч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Известная датская теннисистка Каролин Возняцки анонсировала проведение своего прощального матча. Он состоится 9 февраля 2022 года в Копенгагене. Соперницей Возняцки станет Ангелик Кербер.

Возняцки завершила карьеру еще в январе 2020 года во время Australian Open. Однако вскоре после этого мир охватила пандемия коронавируса, что не позволило ей провести прощальный матч раньше.

11 июля текущего года Возняцки стала матерью.

Источник — Twitter

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