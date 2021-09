Экс-первая ракетка мира анонсировала свой прощальный матч

Известная датская теннисистка Каролин Возняцки анонсировала проведение своего прощального матча. Он состоится 9 февраля 2022 года в Копенгагене. Соперницей Возняцки станет Ангелик Кербер.

Возняцки завершила карьеру еще в январе 2020 года во время Australian Open. Однако вскоре после этого мир охватила пандемия коронавируса, что не позволило ей провести прощальный матч раньше.

11 июля текущего года Возняцки стала матерью.

Excited to announce we found a date for my “Final Match” in Copenhagen! It is going to be February 9, 2022 in Royal Arena against my great friend @AngeliqueKerber ! Can’t wait to see you there!! pic.twitter.com/tdreCznV7s