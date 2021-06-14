ФОТО. Возняцки впервые показала новорожденную дочь

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки стала мамой.
11 июня известная датская теннисистка родила дочь, которую назвали Оливия Возняцки Ли.
Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли.
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Источник — Twitter
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