Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности
WTA
14 февраля 2025, 13:36 |
1838
0

ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности

Анжелик Кербер в 2023 году родила дочь Лиану

14 февраля 2025, 13:36 |
1838
0
ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Экс-первая ракетка мира и победительница трех турниров Grand Slam Анжелик Кербер из Германии объявила о второй беременности.

«Считаем дни до того, как в нашей семье появится кое-то особенный ❤️🍼🐣🫶», – написала Анжелик в социальных сетях.

Впервые Кербер стала матерью в феврале 2023 года, когда родила дочь Лиану. В 2024 Анжелик вернулась на корт, провела в Туре пять месяцев и после Олимпиады-2024 приняла решение завершить карьеру.

В столице Франции она дошла до четвертьфинале, где проиграла будущей золотой медалистке Чжэн Циньвень на тай-брейке третьего сета.

ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности

По теме:
Лидер Оклахомы-Сити сыграет на Матче всех звезд в именных кроссовках
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Анжелик Кербер беременность фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Бокс | 14 февраля 2025, 08:32 1
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?

Портал Sportico обнародовал интересный рейтинг

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча
Теннис | 14 февраля 2025, 12:10 0
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе

Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Футбол | 13.02.2025, 21:00
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
Футбол | 14.02.2025, 10:44
В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Теннис | 13.02.2025, 22:35
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 2
Бокс
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 3
Футбол
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00 1
Футбол
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 5
Бокс
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 32
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
12.02.2025, 11:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем