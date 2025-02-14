Экс-первая ракетка мира и победительница трех турниров Grand Slam Анжелик Кербер из Германии объявила о второй беременности.

«Считаем дни до того, как в нашей семье появится кое-то особенный ❤️🍼🐣🫶», – написала Анжелик в социальных сетях.

Впервые Кербер стала матерью в феврале 2023 года, когда родила дочь Лиану. В 2024 Анжелик вернулась на корт, провела в Туре пять месяцев и после Олимпиады-2024 приняла решение завершить карьеру.

В столице Франции она дошла до четвертьфинале, где проиграла будущей золотой медалистке Чжэн Циньвень на тай-брейке третьего сета.

ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности