ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности
Анжелик Кербер в 2023 году родила дочь Лиану
Экс-первая ракетка мира и победительница трех турниров Grand Slam Анжелик Кербер из Германии объявила о второй беременности.
«Считаем дни до того, как в нашей семье появится кое-то особенный ❤️🍼🐣🫶», – написала Анжелик в социальных сетях.
Впервые Кербер стала матерью в феврале 2023 года, когда родила дочь Лиану. В 2024 Анжелик вернулась на корт, провела в Туре пять месяцев и после Олимпиады-2024 приняла решение завершить карьеру.
В столице Франции она дошла до четвертьфинале, где проиграла будущей золотой медалистке Чжэн Циньвень на тай-брейке третьего сета.
ФОТО. Бывшая первая ракетка мира объявила о второй беременности
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал Sportico обнародовал интересный рейтинг
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе