ОФИЦИАЛЬНО: Эвертон продал Хамеса в катарский клуб

Английский «Эвертон» продал 30-летнего атакующего полузащитника Хамеса Родригеса в катарский клуб «Аль-Райян». Сумма сделки не называется.

Хамес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года из мадридского «Реала» в качестве свободного агента. Всего провел за «Эвертон» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.

В активе Родригеса 80 матчей за сборную Колумбии, где он забил 23 мяча.

