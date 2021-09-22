ОФИЦИАЛЬНО: Эвертон продал Хамеса в катарский клуб

Колумбийский полузащитник продолжит карьеру в «Аль-Райяне»

  • 22.09.2021 18:37
  • 1101 просмотр
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Эвертон продал Хамеса в катарский клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Эвертон» продал 30-летнего атакующего полузащитника Хамеса Родригеса в катарский клуб «Аль-Райян». Сумма сделки не называется.

Хамес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года из мадридского «Реала» в качестве свободного агента. Всего провел за «Эвертон» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.

В активе Родригеса 80 матчей за сборную Колумбии, где он забил 23 мяча.

Источник — ФК Эвертон

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности