Волевой погром. Луиш Каштру удачно дебютировал в чемпионате Катара

Накануне команда португальского экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру «Аль-Духаиль» провела первый матч нового сезона в чемпионате Катара.

«Аль-Духаиль» в гостях разгромил со счетом 4:1 «Аль-Хор», хотя именно соперник команды Каштру открыл счет в поединке, причем уже на 4-й минуте.

«Игроки «Аль-Духаиля» сумели проявить терпение, хотя мы могли бы сыграть чуть быстрее. Хорошо, что нам удалось сравнять счет до перерыва, ведь у нас было много моментов. Думаю, в первые 45 минут мы создали минимум 14 возможностей для взятия ворот, а у соперника было от силы 5 шансов забить. Это доказывает, насколько сильна команда «Аль-Духаиль» в атаке, и во втором тайме мы заслужили победу. Возможно, результат говорит, что матч для нас был легким, но высокая температура сделала игру физически очень сложной», - сказал Каштру.

Напомним, Луиш Каштру официально был представлен наставником «Аль-Духаиля» в средине августа.