ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил катарский клуб

Экс-тренер «Шахтера» будет работать с «Аль-Духаилем»

  • 10.08.2021 18:02
  • 1475 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил катарский клуб
© twitter.com/DuhailSC

Катарский клуб «Аль-Духаиль» официально объявил о назначении на пост главного тренера Луиша Каштру. Условия контракта не разглашаются.

На посту главного тренера «Аль-Духаиля» Каштру заменил французского специалиста Сябри Лямуши. О том, что Каштру возглавит «Аль-Духаиль», сообщалось еще в июне. Ради работы в Катаре португалец отклонил предложение «Фенербахче».

С 2019 по 2021 годы Каштру возглавлял донецкий «Шахтер», который в 2020 году привел к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 10.08.2021 18:33
    -1
    Петр Яновский, 10.08.2021 18:25
    До этого клуб тренировал финтес тренер при Мауре
    Что ты несёшь. Он тренировал клубы вышки англии Франции
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 10.08.2021 18:29
    -1
    правильно, бабла в порядке, работенка не пыльная
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 18:25
    -1
    До этого клуб тренировал финтес тренер при Мауре
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.08.2021 18:24
    0
    Уровень
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 10.08.2021 18:15
    -1
    Теперь арабы будут контролировать мяч)
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 18:14
    +2
    Зебра скоро где то там же будет
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    slafko
    online
      slafko, 10.08.2021 18:12
    0
    Лучше бы Аль-Айн возглавил, подособил бы Реброву.
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