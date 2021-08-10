ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил катарский клуб

Катарский клуб «Аль-Духаиль» официально объявил о назначении на пост главного тренера Луиша Каштру. Условия контракта не разглашаются.
На посту главного тренера «Аль-Духаиля» Каштру заменил французского специалиста Сябри Лямуши. О том, что Каштру возглавит «Аль-Духаиль», сообщалось еще в июне. Ради работы в Катаре португалец отклонил предложение «Фенербахче».
С 2019 по 2021 годы Каштру возглавлял донецкий «Шахтер», который в 2020 году привел к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.
Источник — Twitter
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