Каштру не заинтересован в работе с Фенербахче. Он уедет в Катар

Португальский тренер Луиш Каштру, который в конце сезона-2020/21 покинул донецкий «Шахтер», ведет переговоры с двумя клубами из Катара.
По имеющейся информации, Каштру не заинтересован в работе с «Фенербахче», тем более, что турецкий клуб не спешит форсировать переговоры с наставником.
Сейчас у Каштру есть два предложения из Катара – от «Аль-Духаиля» и «Аль-Гарафы», между которым наставник никак не может определиться.
Ожидается, что свой выбор Каштру сделает на выходных, и вскоре приступит к работе в новой команде.
Источник — Fotospor
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