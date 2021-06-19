Каштру не заинтересован в работе с Фенербахче. Он уедет в Катар

Бывший коуч «Шахтера», видимо, выберет более выгодное с финансовой точки зрения предложение

  • 19.06.2021 16:49
  • 1035 просмотров
  • 3 комментария
Каштру не заинтересован в работе с Фенербахче. Он уедет в Катар
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Португальский тренер Луиш Каштру, который в конце сезона-2020/21 покинул донецкий «Шахтер», ведет переговоры с двумя клубами из Катара.

По имеющейся информации, Каштру не заинтересован в работе с «Фенербахче», тем более, что турецкий клуб не спешит форсировать переговоры с наставником.

Сейчас у Каштру есть два предложения из Катара – от «Аль-Духаиля» и «Аль-Гарафы», между которым наставник никак не может определиться.

Ожидается, что свой выбор Каштру сделает на выходных, и вскоре приступит к работе в новой команде.

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Источник — Fotospor

(2 голоса)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 19.06.2021 18:20
    0
    За Ребровым, там долары в песке растут и уражай хороший Дзерби и года не продержится
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 19.06.2021 17:09
    +3
    На повышение пошел 😂
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.06.2021 17:00
    +3
    Їдь, Каштру, їдь, і Де Дзербі місце підшукай! Скоро він теж туди поїде!
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 19.06.2021 17:09
    +3
    На повышение пошел 😂
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.06.2021 17:00
    +3
    Їдь, Каштру, їдь, і Де Дзербі місце підшукай! Скоро він теж туди поїде!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 19.06.2021 18:20
    0
    За Ребровым, там долары в песке растут и уражай хороший Дзерби и года не продержится
    Ссылка
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