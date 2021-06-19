Каштру не заинтересован в работе с Фенербахче. Он уедет в Катар

Португальский тренер Луиш Каштру, который в конце сезона-2020/21 покинул донецкий «Шахтер», ведет переговоры с двумя клубами из Катара.

По имеющейся информации, Каштру не заинтересован в работе с «Фенербахче», тем более, что турецкий клуб не спешит форсировать переговоры с наставником.

Сейчас у Каштру есть два предложения из Катара – от «Аль-Духаиля» и «Аль-Гарафы», между которым наставник никак не может определиться.

Ожидается, что свой выбор Каштру сделает на выходных, и вскоре приступит к работе в новой команде.