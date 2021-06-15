Луиш Каштру может возглавить турецкий гранд

Бывший наставник «Шахтера» Луиш Каштру может стать новым главным тренером гранда турецкого футбола «Фенербахче».

Как сообщает TGRT Haber, боссы «желтых канареек» ныне ведут переговоры со швейцарцем Люсьеном Фавром, которому сделали конкретное предложение о сотрудничестве. Впрочем, экс-коуч дортмундской «Боруссии», который сперва высказал заинтересованность в таком варианте, сейчас не выходит на связь, и в стамбульском клубе подыскивают других кандидатов.

Среди тех, к кому готов обратиться «Фенербахче» в случае отсутствия ответа от Фавра в ближайшие дни, выделяются три португальских специалиста – Луиш Каштру (экс-«Шахтер»), Марку Силва (экс-«Эвертон») и Паулу Соуза (сборная Польши).

При этом, отмечается, что Каштру будут предложены те же условия, что и Фавру.

Ранее сообщалось, что Луиш Каштру имеет приглашение от «Аль-Хиляля», однако саудовский клуб в итоге возглавил экс-коуч «Монако» Леонарду Жардим.