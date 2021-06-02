ОФИЦИАЛЬНО. Леонарду Жардим вернулся в футбол и возглавил Аль-Хиляль

Клуб из Саудовской Аравии подписал контракт с Муссой Марега из «Порту»

  • 02.06.2021 00:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Леонарду Жардим вернулся в футбол и возглавил Аль-Хиляль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонарду Жардим

Португальский тренер Леонарду Жардим вернулся в футбол и был официально объявлен новым главным тренером чемпиона Саудовской Аравии, клуба «Аль-Хиляль». Контракт был подписан на один год.

Жардим нигде не работал около 18 месяцев с тех пор, как в декабре 2019 года был уволен французской командой «Монако». Бывший босс «Браги», «Спортинга» и «Олимпиакоса» живет в Монако с момента своего увольнения. Его имя связывали с множеством клубах в разных странах, и только теперь наступила конкретика.

«Аль-Хиляль» недавно стал чемпионом страны под кратким руководством временного тренера из Португалии Жозе Мораиша, который руководил командой в трех заключительных матчах сезона. Другие португальцы Жозе Пезейру (2006–07) и Жорже Жезуш (2018–19) также  возглавляли команду из Рияда, которая является одним из самых успешных клубов Азии.

«Аль-Хиляль» недавно объявил о подписании трехлетнего контракта с Муссой Марега из «Порту».

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Источник — Sport.ua

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