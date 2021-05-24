Уедет в Азию. Известен клуб, который интересуется Луишем Каштру

В услугах 59-летнего экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру заинтересован представитель Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

По данным итальянского инсайдера Николо Скиры, азиатский клуб всерьез изучает возможность назначения Каштру главным тренером.

Примечательно, что ныне наставником «Аль-Хиляля» является соотечественник Каштру Жозе Мораиш, который ранее также работал в украинской Премьер-лиге – с «Карпатами».

«Аль-Хиляль» за тур до финиша оформил чемпионство в Саудовской Аравии, но выступления команды все равно не удовлетворяют амбиции ее владельцев, а потому последние готовы пойти на смену тренера.

Напомним, Луиш Каштру покинул «Шахтер» после завершения сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что у Каштру есть интересный с финансовой точки зрения вариант в Катаре.