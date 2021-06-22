Каштру определился со своим новым клубом

Экс-тренер «Шахтера» продолжит карьеру в Катаре

  • 22.06.2021 15:36
  • 2821 просмотр
  • 1 комментарий
Каштру определился со своим новым клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру возглавит катарский «Али-Духаиль». Об этом сообщают португальские СМИ.

Стороны уже согласовали условия контракта до 2023 года. Официально соглашение будет подписано на этой неделе.

Кроме «Аль-Духаиля», Каштру вел переговоры с еще одним катарским клубом – «Аль-Гарафа». Также португалец отклонил предложение «Фенербахче».

Каштру возглавлял «Шахтер» с лета 2019 года. В 2020 году он привел клуб к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.

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Источник — Maisfutebol

(4 голоса)

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Комментарии
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 22.06.2021 15:53
    -1
    Удачи! Человек он хороший. Пусть заработает.
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