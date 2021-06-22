Каштру определился со своим новым клубом

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру возглавит катарский «Али-Духаиль». Об этом сообщают португальские СМИ.

Стороны уже согласовали условия контракта до 2023 года. Официально соглашение будет подписано на этой неделе.

Кроме «Аль-Духаиля», Каштру вел переговоры с еще одним катарским клубом – «Аль-Гарафа». Также португалец отклонил предложение «Фенербахче».

Каштру возглавлял «Шахтер» с лета 2019 года. В 2020 году он привел клуб к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.