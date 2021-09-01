Пятов, Бойко или Ризнык?

Обозреватель Sport.ua – о вратарской дилемме в сборной Украины

  • 01.09.2021 09:19
  • 1328 просмотров
  • 10 комментариев
Пятов, Бойко или Ризнык?
© УАФ

Ситуация вокруг дебюта Александра Петракова на посту наставника первой сборной Украины – не для слабонервных. И хотя Александр Васильевич и заявлял, что умеет держать удар, все же могло быть и лучше. Мало того, что 64-летнего специалиста назначили на должность в авральном режиме, который изначально не предполагал даже минимального вхождения в роль и такого же тренировочного сбора, так еще, словно по мановению волшебной палочки какого-то злого чародея, вынужденно оказались «вне игры» все три вратаря, получившие кредит доверия. Бущан и Трубин прооперированы, у Лунина положительный тест на коронавирус. Пришлось полностью перекраивать голкиперскую позицию. 

Вместо этой троицы киперов была вызвана другая: Пятов, Бойко и Ризнык. Все трое отреагировали на такое положение вещей примерно одинаково: мол, спасибо, что не забыли, если нужно, всегда готовы помочь сборной. А первый номер «Ворсклы» добавил ко всему, что, дескать, хотелось бы получить право выступать за сборную не «вопреки», а «благодаря». 

Тем не менее, ситуация такая, какая есть. И против сборной Казахстана в воротах главной команды нашей страны сыграет голкипер, который «в первой редакции» заявки на сентябрьский цикл отбора на ЧМ-2022 за матчами смотрел бы по телевизору. Кто же будет этот голкипер, в чью пользу Александр Петраков сделает свой выбор? Давайте сейчас порассуждаем.

Дмитрий РИЗНЫК

Клуб: «Ворскла»
Вероятность появления в основе – 10% (по версии Sport.ua)

ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Нынешнего стража ворот «Ворсклы» не зря называют преемником Андрея Пятова: легенда «Шахтера» тоже начинал свой славный профессиональный путь к вершинам ремесла в Полтаве. Но не только в этом сходство. Ризнык – не по годам уверенный и хладнокровный вратарь (ему лишь 22 года), отлично читающий игру и управляющий партнерами по защите. Да и с реакцией у него все в полном порядке. Впрочем, как и с иными профильными характеристиками. Фактически, Дмитрий уже третий сезон является основным вратарем «Ворсклы». Но на этом сравнения с Пятовым не заканчиваются. Не заканчиваются, в первую очередь, потому, что Андрей в 22 года, сделав себе имя в «Ворскле», затем пошел на повышение. В «Шахтер». И уже с «Шахтера» начал настойчиво стучаться в сборную Украины. Хотя и был долгое время за широкой спиной Александра Шовковского. 

Ризнык, по данным разных источников, тоже в свои 22 года собирается поменять «прописку». По имеющейся информации, полтавским кипером активно интересуется тот-таки «Шахтер», якобы готовый заплатить «Ворскле» порядке трех миллионов евро. Свершится ли эта сделка, и если да, то какие ждут перспективы чемпиона мира среди двадцатилетних в команде из Донецка, сейчас не будем говорить: у нас иная тема. Только вот эти темы связаны. Потому что до тех пор, пока Ризнык не перейдет в клуб уровня «Шахтера», путь в национальную сборную ему, увы, заказан. Нет, не потому что он может иногда начудить в игре за свой клуб – с этим, как раз, «все в порядке» и в других наших ведущих голкиперов. Просто в последнее время сложилась такая тенденция у сборной: ее ворота защищают либо представители «Шахтера», либо представители «Динамо» (ну, или представитель «Реала»). Третьего, к сожалению, не дано. Поэтому если гора не идет к Магомеду, то, по логике, сам Магомед должен идти к горе. Вот если Ризнык в ближайшем (да и не только ближайшем – не в этом суть) будущем станет футболистом, скажем, «Шахтера», он точно наверняка будет вызываться в первую сборную Украины. А может, со временем и станет ее первым номером. Но пока этого, то бишь перехода, не случилось, он может рассчитывать лишь на попадание в протокол матча сборной Украины. И вряд ли Петраков изменит эту не очень приятную тенденцию. 

Денис БОЙКО

Клуб: «Динамо»
Вероятность появления в основе – 15%

ФК Динамо Киев. Денис Бойко

У Дениса ситуация иная. Он играет в «правильном» клубе. Точнее, не столько играет, сколько там находится. В данном случае нет ни малейшей иронии или поддевки. Просто не будь травмы Бущана, Бойко был бы первой заменой Георгию. Ну, так устроен вратарский мир: играть может лишь один голкипер, для второго при всем желании не придумаешь иного ампула. Бущан сейчас просто сильнее Бойко. Да и, будем откровенны, любого иного украинского голкипера. Поэтому ворота «бело-голубых», как и сборной страны, и защищал именно Георгий. Но его травма многое изменила. За отсутствия Жоры несколько матчей в УПЛ за «Динамо» провел Бойко. И получил вызов в сборную на матчи против Казахстана и Франции. Почему именно он – сказано выше: либо так, либо никак. 

Ничего не имею против Дениса: футболист он очень квалифицированный, с хорошей школой, еще лучшей родословной. Но так получилось, что шанс стать первым номером «Динамо» смолоду он упустил. В «Днепре» доказал, что не лыком шит. Но за рубежом «сломался». Мне кажется, что те непродолжительные командировки в Турцию и Испанию очень ему навредили. «Оттуда» вернулся уже другой Бойко. Визуально – вроде бы тот же «Кинг Конг», но не тот…Без уверенности, без блеска. Ему доверили место в основе «Динамо», но снова как-то мимо. В прошлом сезоне его и вовсе можно назвать лишь третьим голкипером в динамовской иерархии – не только после Бущана, но и после Нещерета. Хотя то, как Денис отыграл в Кубке Украины, лишний раз доказывает, что он топовый голкипер. Но в сухом остатке этих геройств маловато для первого номера в сборной. Видится, что шансы Бойко сыграть в отборе на ЧМ-2022 минимальны.

Андрей ПЯТОВ

Клуб: «Шахтер»
Вероятность появления в основе – 75%.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Ветеран «Шахтера» и сборной Украины по окончании Евро-2020 объявил о завершении карьеры в сборной. Но из-за «травмопада» своих коллег поменял решение и откликнулся на вызов. Очень может быть, что Андрея вызвали бы даже в том случае, если бы не было его подвигов в ответном поединке против «Монако». Но они таки были. Фактически можем утверждать, что 37-летний вратарь втащил «горняков» в групповой этап чемпионской Лиги. И его уверенная и спокойная игра против монегасков будет, на мой взгляд, решающим аргументом в его пользу в вопросе выбора первого номера сборной. Собственно, об этом косвенно указал и сам Петраков: дескать, ничего менять не буду – капитаном команды останется Андрей Пятов. А коль так, то капитан должен быть на поле, а не на скамье для запасных. 

Кроме этого статуса, в пользу Пятова и огромнейший опыт. А еще – сыгранность с партнерами по обороне: как-никак, вместе проходили отбор на Евро-2020. Да и сам факт того, что до гроссмейстерской отметки «сто матчей за главную сборную страны» ему осталось провести три поединка выглядит очень убедительно. Ну, негоже заслуженного человека лишать такой вехи в карьере. Поэтому, если не произойдет ничего сверхъестественного, именно Андрей Пятов сыграет, как минимум, в первом сентябрьском поединке сборной Украины. А то и вовсе во всех трех. И, наверное, такой выбор будет, как минимум, логичным. 

Хотя в данном случае понятия «логичный» и «правильный», на мой взгляд, не есть синонимы.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    online
    _-AK228, 01.09.2021 10:51
    0
    Пятов, надежнее
    Ссылка
    SergioDynamo
    online
    SergioDynamo, 01.09.2021 10:50
    0
    Я вважаю, що стояти має Пятов. В України не повинно бути проблем з казахами (наша збірна повинна була вигравати і перший матч), тому це питання не саме важливе для збірної
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 01.09.2021 10:48
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 01.09.2021 10:40
    Якщо чесно я би Різника поставив, адже сумніваюся, що там аж надто багато роботи буде. А так хлопцю буде величезний стимул для розвитку.
    А на Францию?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 01.09.2021 10:40
    0
    Якщо чесно я би Різника поставив, адже сумніваюся, що там аж надто багато роботи буде. А так хлопцю буде величезний стимул для розвитку.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 01.09.2021 10:38
    0
    Та пофіг хто. Наші польові гравці повинні грати так, що у ворота хоч Шовковського поставити можна. Проти Казахстану буде гра-лакмусовий папірець, чи ми ще в боротьбі за вихід на ЧС (тоді потрібно просто "виносити ногами вперед" казахів) чи ми (точніше наші футбольні чинуші) можемо спокійно зосередитися на своїх закульсних іграх, інтрижках та відмиванні бабла....
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 01.09.2021 10:38
    0
    Я бы тоже отдал 75% Пятову - он точно не будет волноваться, да и игровая практика есть. Ризнык может просто переволноваться, а у Бойко если игра пойдёт, то нормально, а если нет, то валидол. Бущан стал основным, после разгрома от французов и матчей Лиги наций, к сожалению перед этим матчем не было даже товарняков, для подготовки вратарей (да и не только). По-этому скорее Пятов.
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 01.09.2021 10:36
    +1
    Бойко
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 01.09.2021 10:36
    0
    У П'ятова величезний досвід в СбУ, тож думаю буде саме він.
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 01.09.2021 10:32
    +2
    Бойко, без питань.
    Ссылка
    bonv
    bonv, 01.09.2021 09:51
    -2
    Бойко останні матчі дуже впевнено і надійно. імхо.
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 01.09.2021 09:42
    +1
    Різник - не вміє правильно ловити м'ячі, та про нього більше розмов ніж він вартий.
    П'ятов - відбиває перед собою та і взагалі втомився від футболу, вже два роки відчуття що йому не цікаво і впадлу грати.
    Бойко - то Бойко, хто його знає, що від нього чекати. Можуть вдарити прям в нього, а він відійде. Але серед цих трьох - він, мабудь, має стояти.
    Ссылка
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