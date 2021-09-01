Пятов, Бойко или Ризнык?

Ситуация вокруг дебюта Александра Петракова на посту наставника первой сборной Украины – не для слабонервных. И хотя Александр Васильевич и заявлял, что умеет держать удар, все же могло быть и лучше. Мало того, что 64-летнего специалиста назначили на должность в авральном режиме, который изначально не предполагал даже минимального вхождения в роль и такого же тренировочного сбора, так еще, словно по мановению волшебной палочки какого-то злого чародея, вынужденно оказались «вне игры» все три вратаря, получившие кредит доверия. Бущан и Трубин прооперированы, у Лунина положительный тест на коронавирус. Пришлось полностью перекраивать голкиперскую позицию.

Вместо этой троицы киперов была вызвана другая: Пятов, Бойко и Ризнык. Все трое отреагировали на такое положение вещей примерно одинаково: мол, спасибо, что не забыли, если нужно, всегда готовы помочь сборной. А первый номер «Ворсклы» добавил ко всему, что, дескать, хотелось бы получить право выступать за сборную не «вопреки», а «благодаря».

Тем не менее, ситуация такая, какая есть. И против сборной Казахстана в воротах главной команды нашей страны сыграет голкипер, который «в первой редакции» заявки на сентябрьский цикл отбора на ЧМ-2022 за матчами смотрел бы по телевизору. Кто же будет этот голкипер, в чью пользу Александр Петраков сделает свой выбор? Давайте сейчас порассуждаем.

Дмитрий РИЗНЫК

Клуб: «Ворскла»

Вероятность появления в основе – 10% (по версии Sport.ua)

ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Нынешнего стража ворот «Ворсклы» не зря называют преемником Андрея Пятова: легенда «Шахтера» тоже начинал свой славный профессиональный путь к вершинам ремесла в Полтаве. Но не только в этом сходство. Ризнык – не по годам уверенный и хладнокровный вратарь (ему лишь 22 года), отлично читающий игру и управляющий партнерами по защите. Да и с реакцией у него все в полном порядке. Впрочем, как и с иными профильными характеристиками. Фактически, Дмитрий уже третий сезон является основным вратарем «Ворсклы». Но на этом сравнения с Пятовым не заканчиваются. Не заканчиваются, в первую очередь, потому, что Андрей в 22 года, сделав себе имя в «Ворскле», затем пошел на повышение. В «Шахтер». И уже с «Шахтера» начал настойчиво стучаться в сборную Украины. Хотя и был долгое время за широкой спиной Александра Шовковского.

Ризнык, по данным разных источников, тоже в свои 22 года собирается поменять «прописку». По имеющейся информации, полтавским кипером активно интересуется тот-таки «Шахтер», якобы готовый заплатить «Ворскле» порядке трех миллионов евро. Свершится ли эта сделка, и если да, то какие ждут перспективы чемпиона мира среди двадцатилетних в команде из Донецка, сейчас не будем говорить: у нас иная тема. Только вот эти темы связаны. Потому что до тех пор, пока Ризнык не перейдет в клуб уровня «Шахтера», путь в национальную сборную ему, увы, заказан. Нет, не потому что он может иногда начудить в игре за свой клуб – с этим, как раз, «все в порядке» и в других наших ведущих голкиперов. Просто в последнее время сложилась такая тенденция у сборной: ее ворота защищают либо представители «Шахтера», либо представители «Динамо» (ну, или представитель «Реала»). Третьего, к сожалению, не дано. Поэтому если гора не идет к Магомеду, то, по логике, сам Магомед должен идти к горе. Вот если Ризнык в ближайшем (да и не только ближайшем – не в этом суть) будущем станет футболистом, скажем, «Шахтера», он точно наверняка будет вызываться в первую сборную Украины. А может, со временем и станет ее первым номером. Но пока этого, то бишь перехода, не случилось, он может рассчитывать лишь на попадание в протокол матча сборной Украины. И вряд ли Петраков изменит эту не очень приятную тенденцию.

Денис БОЙКО

Клуб: «Динамо»

Вероятность появления в основе – 15%

ФК Динамо Киев. Денис Бойко

У Дениса ситуация иная. Он играет в «правильном» клубе. Точнее, не столько играет, сколько там находится. В данном случае нет ни малейшей иронии или поддевки. Просто не будь травмы Бущана, Бойко был бы первой заменой Георгию. Ну, так устроен вратарский мир: играть может лишь один голкипер, для второго при всем желании не придумаешь иного ампула. Бущан сейчас просто сильнее Бойко. Да и, будем откровенны, любого иного украинского голкипера. Поэтому ворота «бело-голубых», как и сборной страны, и защищал именно Георгий. Но его травма многое изменила. За отсутствия Жоры несколько матчей в УПЛ за «Динамо» провел Бойко. И получил вызов в сборную на матчи против Казахстана и Франции. Почему именно он – сказано выше: либо так, либо никак.

Ничего не имею против Дениса: футболист он очень квалифицированный, с хорошей школой, еще лучшей родословной. Но так получилось, что шанс стать первым номером «Динамо» смолоду он упустил. В «Днепре» доказал, что не лыком шит. Но за рубежом «сломался». Мне кажется, что те непродолжительные командировки в Турцию и Испанию очень ему навредили. «Оттуда» вернулся уже другой Бойко. Визуально – вроде бы тот же «Кинг Конг», но не тот…Без уверенности, без блеска. Ему доверили место в основе «Динамо», но снова как-то мимо. В прошлом сезоне его и вовсе можно назвать лишь третьим голкипером в динамовской иерархии – не только после Бущана, но и после Нещерета. Хотя то, как Денис отыграл в Кубке Украины, лишний раз доказывает, что он топовый голкипер. Но в сухом остатке этих геройств маловато для первого номера в сборной. Видится, что шансы Бойко сыграть в отборе на ЧМ-2022 минимальны.

Андрей ПЯТОВ

Клуб: «Шахтер»

Вероятность появления в основе – 75%.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Ветеран «Шахтера» и сборной Украины по окончании Евро-2020 объявил о завершении карьеры в сборной. Но из-за «травмопада» своих коллег поменял решение и откликнулся на вызов. Очень может быть, что Андрея вызвали бы даже в том случае, если бы не было его подвигов в ответном поединке против «Монако». Но они таки были. Фактически можем утверждать, что 37-летний вратарь втащил «горняков» в групповой этап чемпионской Лиги. И его уверенная и спокойная игра против монегасков будет, на мой взгляд, решающим аргументом в его пользу в вопросе выбора первого номера сборной. Собственно, об этом косвенно указал и сам Петраков: дескать, ничего менять не буду – капитаном команды останется Андрей Пятов. А коль так, то капитан должен быть на поле, а не на скамье для запасных.

Кроме этого статуса, в пользу Пятова и огромнейший опыт. А еще – сыгранность с партнерами по обороне: как-никак, вместе проходили отбор на Евро-2020. Да и сам факт того, что до гроссмейстерской отметки «сто матчей за главную сборную страны» ему осталось провести три поединка выглядит очень убедительно. Ну, негоже заслуженного человека лишать такой вехи в карьере. Поэтому, если не произойдет ничего сверхъестественного, именно Андрей Пятов сыграет, как минимум, в первом сентябрьском поединке сборной Украины. А то и вовсе во всех трех. И, наверное, такой выбор будет, как минимум, логичным.

Хотя в данном случае понятия «логичный» и «правильный», на мой взгляд, не есть синонимы.