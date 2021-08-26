Манчестер Сити — Шахтеру: «Скоро увидимся, ребята»

Английский клуб вновь хочет сыграть с «горняками» в Лиге чемпионов

  • 26.08.2021 03:40
  • 174 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Сити — Шахтеру: «Скоро увидимся, ребята»
© ФК Шахтер Донецк

Английский «Манчестер Сити» шутливо отреагировал на выход донецкого «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Скоро увидимся, ребята», — написал официальный Twitter «горожан».

«Манчестер Сити» и «Шахтер» встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Сити

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 03:40
    0
    да ну нах, надоели вы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности