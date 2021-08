Манчестер Сити — Шахтеру: «Скоро увидимся, ребята»

Английский «Манчестер Сити» шутливо отреагировал на выход донецкого «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Скоро увидимся, ребята», — написал официальный Twitter «горожан».

«Манчестер Сити» и «Шахтер» встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.

See you soon guys! 😉😂 https://t.co/QugaVqS5mQ pic.twitter.com/ce1MGWVat3