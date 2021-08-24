Ливерпуль подписал новый контракт с Робертсоном

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Эндрю Робертсоном. 27-летний шотландец подписал новое соглашение до лета 2026 года.
Финансовые детали сделки неизвестны.
В сезоне 2020/21 Робертсон сыграл 38 матчей в АПЛ, забил два гола и отдал семь результативных передач. Он выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
Ранее «Ливерпуль» продал Джердана Шакири в «Лион».
𝑶𝒉, 𝑨𝒏𝒅𝒚, 𝑨𝒏𝒅𝒚... 🎶❤️— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021
Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds 🤩 🙌
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Источник — Sport.ua
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