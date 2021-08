Ливерпуль подписал новый контракт с Робертсоном

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Эндрю Робертсоном. 27-летний шотландец подписал новое соглашение до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки неизвестны.

В сезоне 2020/21 Робертсон сыграл 38 матчей в АПЛ, забил два гола и отдал семь результативных передач. Он выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

Ранее «Ливерпуль» продал Джердана Шакири в «Лион».

