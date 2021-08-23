ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Ливерпуля

Джердан Шакири продолжит карьеру во Франции

  • 23.08.2021 19:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Ливерпуля
© ФК Лион. Джердан Шакири

«Лион» официально сообщил о подписании полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Контракт рассчитан на три года – до лета 2024 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 9,5 миллиона фунтов.

Шакири выступал за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 22 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Источник — ФК Лион

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