Единогласно. Яремчук – лучший игрок Бенфики в матче с Арокой

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук отлично дебютировал в чемпионате Португалии.
В матче второго круга против «Ароки» (2:0) на счету украинского форварда гол+пас.
По итогам встречи Романа признали лучшим игроком матча, а твиттер «Бенфики» провел забавный опрос в стиле выборов времен СССР.
На вопрос о «Кто лучший игрок матча?» на выбор давались варианты:
1. Роман.
2. Яремчук.
3. Украинский футболист.
Ранее «Бенфика» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука, сегодня в название добавили слово «снова».
YOU CHOSE! Yaremchuk is the Man of the Match!#SLBFCA #WeAreBenfica pic.twitter.com/EUCBJguHKq— SL Benficachuk again (@slbenfica_en) August 14, 2021
Источник — ФК Бенфика
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