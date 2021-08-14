Единогласно. Яремчук – лучший игрок Бенфики в матче с Арокой

Новый клуб украинского форварда боготворит нападающего сборной Украины

  • 14.08.2021 22:50
  • 1797 просмотров
  • 5 комментариев
Единогласно. Яремчук – лучший игрок Бенфики в матче с Арокой
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук отлично дебютировал в чемпионате Португалии.
 
В матче второго круга против «Ароки» (2:0) на счету украинского форварда гол+пас.
 
По итогам встречи Романа признали лучшим игроком матча, а твиттер «Бенфики» провел забавный опрос в стиле выборов времен СССР. 
 
На вопрос о «Кто лучший игрок матча?» на выбор давались варианты:

1. Роман.
2. Яремчук.
3. Украинский футболист.

Ранее «Бенфика» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука, сегодня в название добавили слово «снова».

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Источник — ФК Бенфика

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    castrulyaFanny
    online
      castrulyaFanny, 14.08.2021 23:03
    -4
    Михаил Степанов, 14.08.2021 22:53
    приятно, черт побери!))
    а ты какие боком здесь причастен что тебе приятно)
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.08.2021 23:00
    0
    Шева его в сборной подтренировал и морально и ментально и физически. Дай Бог будет расти еще как форвард !!!
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.08.2021 22:58
    +2
    Судя по результатам опроса еще не все знают, что Яремчука зовут Роман, а то, что он украинец знают !!!
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    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 14.08.2021 22:56
    +6
    Начало так Начало 💪
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.08.2021 22:53
    +6
    приятно, черт побери!))
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