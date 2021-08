Единогласно. Яремчук – лучший игрок Бенфики в матче с Арокой

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук отлично дебютировал в чемпионате Португалии.



В матче второго круга против «Ароки» (2:0) на счету украинского форварда гол+пас.



По итогам встречи Романа признали лучшим игроком матча, а твиттер «Бенфики» провел забавный опрос в стиле выборов времен СССР.



На вопрос о «Кто лучший игрок матча?» на выбор давались варианты:

1. Роман.

2. Яремчук.

3. Украинский футболист.

Ранее «Бенфика» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука, сегодня в название добавили слово «снова».

YOU CHOSE! Yaremchuk is the Man of the Match!#SLBFCA #WeAreBenfica pic.twitter.com/EUCBJguHKq