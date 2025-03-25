Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин не считает, что команде нужно сдаваться в борьбе с Францией за первое место в группе отбора на ЧМ-2026.

«Второе после Франции место в отборе ЧМ-2026? Видите, это наша такая психология неправильная, менталитет. Все мы помним, что были и победы с Францией, и ничейные результаты. Мы понимаем их уровень, все возможно, а до сентября еще есть время».

«Легких матчей, конечно, в группе не будет, все хотят на чемпионат мира», – сказал Трубин.

Украина осенью сыграет шесть матчей отбора ЧМ-2026 против Франции, Азербайджана и Исландии.