Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»
Трубин не считает, что нужно сдаваться в борьбе за прямой выход на ЧМ-2026
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин не считает, что команде нужно сдаваться в борьбе с Францией за первое место в группе отбора на ЧМ-2026.
«Второе после Франции место в отборе ЧМ-2026? Видите, это наша такая психология неправильная, менталитет. Все мы помним, что были и победы с Францией, и ничейные результаты. Мы понимаем их уровень, все возможно, а до сентября еще есть время».
«Легких матчей, конечно, в группе не будет, все хотят на чемпионат мира», – сказал Трубин.
Украина осенью сыграет шесть матчей отбора ЧМ-2026 против Франции, Азербайджана и Исландии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оскар Мингеса может покинуть «Сельту»
Ярослав станет игроком «Черноморца»