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  4. Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»
Чемпионат мира
25 марта 2025, 17:15 |
1464
4

Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»

Трубин не считает, что нужно сдаваться в борьбе за прямой выход на ЧМ-2026

25 марта 2025, 17:15 |
1464
4
Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин не считает, что команде нужно сдаваться в борьбе с Францией за первое место в группе отбора на ЧМ-2026.

«Второе после Франции место в отборе ЧМ-2026? Видите, это наша такая психология неправильная, менталитет. Все мы помним, что были и победы с Францией, и ничейные результаты. Мы понимаем их уровень, все возможно, а до сентября еще есть время».

«Легких матчей, конечно, в группе не будет, все хотят на чемпионат мира», – сказал Трубин.

Украина осенью сыграет шесть матчей отбора ЧМ-2026 против Франции, Азербайджана и Исландии.

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Бенфика
Иван Зинченко Источник: Футбол 2.0
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Комментарии 4
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NikoKam1969
Цілком згідний з Трубіним.
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+3
Фанькин кот
Верно говорит. Но, это прерогатива тренерского штаба - поставить нужный психологический настрой. А как мы увидели по спарке с Бельгией, Ребруха и Ко этот тест провалили.
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+2
Vladdal
Сцикливій команді нема що робити на Чемпіонаті світу.
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+2
Nba37
Та у вас везде с психологией беда, куда не кинься
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+1
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