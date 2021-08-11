Бенфика переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука

Роман отлично дебютировал в португальском клубе

  • 11.08.2021 13:05
  • 5249 просмотров
  • 4 комментария
Бенфика переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Англоязычная версия твиттера «Бенфики» после матча третьего раунда квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0) была переименована в честь новичка команды Романа Яремчука.
 
Отметим, что украинец стал одним из соавторов второго гола в матче, когда мяч после его удара и двойного рикошета оказался в сетке ворот российского клуба.

И хотя официальный сайт УЕФА не засчитал украинцу результативное действие, дань уважения Роману выразил португальский клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Бенфика

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 11.08.2021 13:57
    0
    Лучшего дебюта просто не могло быть - засадил мясным терпилам-спартачам
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 11.08.2021 13:51
    0
    Капітуляція кацапів і у Португалії викликає бурхливі емоції.
    Ссылка
    pl2012ua
      pl2012ua, 11.08.2021 13:25
    0
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 13:18
    -2
    Будет теперь ЧУКом, может скоро ГЕКа купят.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности