Бенфика переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука

Англоязычная версия твиттера «Бенфики» после матча третьего раунда квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0) была переименована в честь новичка команды Романа Яремчука.



Отметим, что украинец стал одним из соавторов второго гола в матче, когда мяч после его удара и двойного рикошета оказался в сетке ворот российского клуба.

И хотя официальный сайт УЕФА не засчитал украинцу результативное действие, дань уважения Роману выразил португальский клуб.