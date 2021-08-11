Бенфика переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука

Англоязычная версия твиттера «Бенфики» после матча третьего раунда квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0) была переименована в честь новичка команды Романа Яремчука.
Отметим, что украинец стал одним из соавторов второго гола в матче, когда мяч после его удара и двойного рикошета оказался в сетке ворот российского клуба.
И хотя официальный сайт УЕФА не засчитал украинцу результативное действие, дань уважения Роману выразил португальский клуб.
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Источник — ФК Бенфика
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