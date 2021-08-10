Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ

Португальский клуб «Бенфика» уничтожил московский «Спартак» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов – дважды по 2:0.
Украинский форвард Роман Яремчук организовал для «Бенфики» гол в концовке дебютной игры. Украинец вышел на замену на 64-й минуте матча.
Четыре безответных мяча за два матча побывало в воротах московской команды.
Лига чемпионов 2021/22
Третий раунд квалификации
Ответные матчи, 10 августа
Бенфика (Португалия) – Спартак (Россия) – 2:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Жоау Мариу, 58, Жиго, 90+2 (автогол).
Обновление: гол Яремчука был переписан на автогол защитника Жиго.
Roman Yaremchuk. 🦅🔴⚪#SLBSpartak #UCL pic.twitter.com/8cp2W94BkE— MasterPT (@MasteringPT) August 10, 2021
|90'
|ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Бенфика.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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Не Роман ли?
Но это не столь важно.
Важно что Роман отлично вошёл в игру Бенфики сегодня.
Не Роман ли?
Не Роман ли?
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