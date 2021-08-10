Бенфика
2 : 0
Спартак М
10.08.2021, FT

Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ

Четыре безответных гола за два матча побывало в воротах московской команды

  • 10.08.2021 23:59
  • 4433 просмотра
  • 16 комментариев
Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ
© Twitter. Роман Яремчук

Португальский клуб «Бенфика» уничтожил московский «Спартак» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов – дважды по 2:0.

Украинский форвард Роман Яремчук организовал для «Бенфики» гол в концовке дебютной игры. Украинец вышел на замену на 64-й минуте матча.

Четыре безответных мяча за два матча побывало в воротах московской команды.

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Ответные матчи, 10 августа

Бенфика (Португалия) – Спартак (Россия) – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Жоау Мариу, 58, Жиго, 90+2 (автогол).

Обновление: гол Яремчука был переписан на автогол защитника Жиго.

События матча
90' ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Бенфика.
58' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Barsa2019
      Barsa2019, 11.08.2021 00:43
    0
    Чистый автогол. Яремчука заслуга, так держать!
    Ссылка
    Ihor Bielyshev
      Ihor Bielyshev, 11.08.2021 00:34
    +1
    Подарунок від Динамо Київ до 100-річчя московського Спартака
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.08.2021 00:33
    +2
    Alex Romanov, 11.08.2021 00:32
    ну тогда можно вспомнить человека, который отдал пас Яремчуку. Тут автогол. Когда Рома пробивал, мяч летел мимо створа ворот, но игрок Спартака помог изменить траекторию.
    Мяч после удара Романа, как раз шёл в створ ворот. Там был двойной рикошет.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 11.08.2021 00:32
    -2
    adidas77, 11.08.2021 00:20
    А кто этот гол сделал?
    Не Роман ли?
    ну тогда можно вспомнить человека, который отдал пас Яремчуку. Тут автогол. Когда Рома пробивал, мяч летел мимо створа ворот, но игрок Спартака помог изменить траекторию.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 11.08.2021 00:30
    0
    Яремчук не забил за Бенфику. Там автогол. Но всё-равно Роман молодец.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.08.2021 00:30
    +3
    sahka1981, 11.08.2021 00:23
    та он конечно я же не спорю))) я только за, но мяч в створ не шел, наверное за автогол засчитают, официально.
    Возможно.
    Но это не столь важно.
    Важно что Роман отлично вошёл в игру Бенфики сегодня.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 11.08.2021 00:29
    +3
    Український хлопець своїм кинжальним ударом переполошив кацапську орду, через що ці нелюди з перестраху забили собі гол.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.08.2021 00:23
    +2
    adidas77, 11.08.2021 00:20
    А кто этот гол сделал?
    Не Роман ли?
    та он конечно я же не спорю))) я только за, но мяч в створ не шел, наверное за автогол засчитают, официально.
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 11.08.2021 00:20
    +3
    палкин мясо поконсультировал и Яремчук в первом же матче гол забил. Совпадение? не думаю
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.08.2021 00:20
    +10
    sahka1981, 11.08.2021 00:11
    Вроде автогол
    А кто этот гол сделал?
    Не Роман ли?
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 11.08.2021 00:18
    +10
    Лучше не придумаешь! Красавец)
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 00:13
    +12
    Поклевали орлы мяса
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 11.08.2021 00:12
    +1
    samird, 11.08.2021 00:10
    Поторопились. Уже переписали гол на защитника. И в принципе справедливо - был двойной рикошет, и мяч после удара Розана в створ не шел. Но в целом он эпизод отлично отыграл (один пас чет стоит). Да и вообще смотрелся вполне прилично, как для дебюта.
    сама ти розана
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.08.2021 00:11
    +4
    Вроде автогол
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 11.08.2021 00:10
    +3
    Поторопились. Уже переписали гол на защитника. И в принципе справедливо - был двойной рикошет, и мяч после удара Розана в створ не шел. Но в целом он эпизод отлично отыграл (один пас чет стоит). Да и вообще смотрелся вполне прилично, как для дебюта.
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 11.08.2021 00:09
    +18
    Рома спасибо, порадовал земляков))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности