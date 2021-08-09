Бенфика
0 : 0
Спартак М
10.08.2021 22:00

Бенфика - Спартак Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Орлы» могут выйти дальше, а Яремчук может дебютировать

  • 09.08.2021 20:50
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Бенфика - Спартак Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© twitter.com/SLBenfica

Во вторник, 10 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на своем стадионе примет «Спартак» Москва.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бенфика

«Бенфика» явно нервничала перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака». Чемпионат Португалии еще не начался, а тут стартовый официальный поединок в еврокубке и против довольно непростого соперника. Однако команде Жорже Жезуша удалось на выезде победить 2:0 и чувствовать себя более-менее спокойно перед ответной встречей.

После победы «Орлы» открыли чемпионат Португалии с успеха в поединке с «Морейренсе».

К сожалению, украинский форвард Роман Яремчук все еще не дебютировал, но это объяснимо. Форвард после Евро-2020 получил отдых и не работал с «Гентом», а затем его продали в «Бенфику» как раз перед матчем Лиги чемпионов. Ясно, что наставник не будет рисковать в столь ответственных играх, но Жезуш дал понять, что долго ждать дебюта Яремчука не придется.

Возможно, мы увидим украинца в футболке новой команды уже во вторник.

Спартак

Московская команда начала новый сезон довольно неудачно. Если не считать поражение в домашней встрече с «Бенфикой», то «Спартак» в трех турах чемпионата набрал лишь 3 очка. Команда тренера Руя Витории, который возглавил «Спартак» только в мае, уступила «Рубину» и «Нижнему Новгороду», но сумела обыграть «Крылья Советов».

Учитывая поражения в первой встрече и текущие результаты, «Спартаку» сложно рассчитывать на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Если команда Яремчука пройдет дальше, то в следующем раунде, скорее всего, сразится с ПСВ.

10 августа, вторник

«Бенфика» – «Спартак Москва» (Первый матч – 2:0)
Лиссабон. Старт в  22:00
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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