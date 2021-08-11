Бенфика
2 : 0
Спартак М
10.08.2021, FT

ЯРЕМЧУК: «Мне просто нужно время, и я буду говорить по-португальски»

Украинский форвард «Бенфики» организовал гол в ворота «Спартака»

  • 11.08.2021 04:45
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ЯРЕМЧУК: «Мне просто нужно время, и я буду говорить по-португальски»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Украинский форвард португальской «Бенфики» Роман Яремчук, организовавший второй гол команды в игре против московского «Спартака» (2:0) в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, прокомментировал поединок так:

«Я счастлив. Это трудное для меня время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Спасибо тренеру за поддержку, а также всем болельщикам. Я хочу всех поблагодарить.

Было здорово сыграть за «Бенфику», и каждый день я хочу тренироваться больше, чтобы забивать больше голов».

Яремчук считает, что в языковом вопросе станет лучше: «Мне просто нужно время, и я буду говорить по-португальски».

Яремчук сделал гол для Бенфики. Португальский клуб уничтожил Спартак в ЛЧ

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Источник — A Bola

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