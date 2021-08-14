ВИДЕО. Ударный старт Яремчука. Гол, ассист и красная для соперника

Форвард Роман Яремчук впервые вышел в основном составе своей новой команды «Бенфика». Украинец попал в старт на матч чемпионата Португалии против «Аруки».
И первый тайм уже сложился для Яремчука позитивно.
Сперва Роман заработал для соперника красную карточку, когда удалили вратаря, а затем сделал ассист на партнера.
А в конце тайма Яремчук оформил свой первый гол в составе «Орлов».
Temos matador - Yaremchuk! #SLBFCA 🦅 pic.twitter.com/oRBuThtrO3— MasterPT (@MasteringPT) August 14, 2021
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Источник — Sport.ua
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