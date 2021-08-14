ВИДЕО. Ударный старт Яремчука. Гол, ассист и красная для соперника

Удачный первый тайм для украинца

  • 14.08.2021 20:55
  • 2306 просмотров
  • 6 комментариев
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ВИДЕО. Ударный старт Яремчука. Гол, ассист и красная для соперника
© twitter.com/SLBenfica

Форвард Роман Яремчук впервые вышел в основном составе своей новой команды «Бенфика». Украинец попал в старт на матч чемпионата Португалии против «Аруки».

И первый тайм уже сложился для Яремчука позитивно.

Сперва Роман заработал для соперника красную карточку, когда удалили вратаря, а затем сделал ассист на партнера.

А в конце тайма Яремчук оформил свой первый гол в составе «Орлов».
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    online
      newkyiv, 14.08.2021 20:59
    0
    Молодец! Но оставь один гол на Казахстан.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.08.2021 20:57
    0
    Это уже круто и хорошая заявка на успех
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
      Maksim Dimitrov, 14.08.2021 20:54
    +1
    Молодец
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 14.08.2021 20:52
    +3
    Шикарно играет. Пускай и соперник не самый сложный.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 14.08.2021 20:52
    +1
    Просто супер!
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    rus
    online
      rus, 14.08.2021 20:51
    +3
    Орёл!
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