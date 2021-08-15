Роман ЯРЕМЧУК: «Фаны довольны и мы довольны. Ждем матч Лиги чемпионов»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук в матче против «Аруки» в чемпионате Португалии забил гол и сделал ассист, а команда выиграла 2:0.

«На старте было сложно, потому что соперник много времени проводил в обороне. Но нам удалось найти пространство, оформить два гола и взять три очка».

«Болельщики довольны и мы довольны. Теперь ждем матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ».

«Лично я с каждым днем чувствую себя все лучше, но физически я бы хотел улучшений. Нужно улучшать кондиции и играть лучше», - сказал Яремчук.

Игрока признали лучшим в матче.