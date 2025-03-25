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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 22:23 | Обновлено 25 марта 2025, 22:40
197
0

Антон БОЛЬ: «Провел месяц в Португалии, но не подошел клубу»

Защитник «Александрии» неудачно прошел просмотр в клубе «Фамаликау»

25 марта 2025, 22:23 | Обновлено 25 марта 2025, 22:40
197
0
Антон БОЛЬ: «Провел месяц в Португалии, но не подошел клубу»
ФК Александрия. Антон Боль

Защитник «Александрии» Антон Боль рассказал, что перед трансфером в команду УПЛ он прошел пересмотр в португальском клубе «Фамаликау».

«Я хотел попробовать себя в каком-нибудь европейском чемпионате. Сначала тренировался с одной командой в Польше для поддержания своей физической формы. Позже ездил на просмотр в Португалию. Лехия? Нет-нет, это была вообще другая команда, просто чтобы поддерживать форму. Так вот, потом я поехал на просмотр в Португалию. Там, насколько я понял, я не подошел к клубу. После этого я уже уехал в Александрию. В каком клубе в Португалии прошел просмотр? Это был клуб Фамаликау. Сколько находился в Португалии? Был там где-то месяц, не больше.

Впечатления у вас от тренировок с португальской командой? Я не могу сказать, что меня что-то особенно поразило после Украины. Не могу также сказать, что там уровень гораздо выше, чем у нас. Конечно, местные парни немного лучше владеют мячом с технической точки зрения. Если сравнить с украинским футболом, то они более раскрепощены на мяче, легче. Если смотреть в общем, то как теоретически, так и позиционно на футбольном поле, они не намного сильнее, чем ребята в Украине.

Почему не получилось остаться в Португалии? Насколько я понимаю, по моей позиции у них был выбор между мной и еще одним местным парнем. Они сделали выбор в его пользу. Сообщения о Венгрии и Польше, в частности Лехии? Я не находился ни в Лехии, ни в Венгрии, такого не было».

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Антон Боль Александрия Фамаликау чемпионат Португалии по футболу
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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