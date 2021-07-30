Виталий МИКОЛЕНКО: «Ни вижу смысла думать о другом клубе»

Защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко рассказал о том, как реагирует на слухи о возможном переходе в большой европейский клуб:
«Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.
А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за «Динамо». Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ты уже показал что ты лох на Евро
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.