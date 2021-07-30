Виталий МИКОЛЕНКО: «Ни вижу смысла думать о другом клубе»

Защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко рассказал о том, как реагирует на слухи о возможном переходе в большой европейский клуб:

«Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.

А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за «Динамо». Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе».