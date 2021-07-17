ФОТО. Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов

Новый мяч называется Pyrostorm и имеет белый фон

  • 17.07.2021 04:19
  • 211 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов
© Sky Sports

Компания Adidas представила мяч Лиги чемпионов сезона 2021/22. 

Новый мяч называется Pyrostorm и имеет белый фон. Традиционные звезды выполнены красными, желтыми, оранжевыми и черными цветами.

Мяч будет использоваться для матчей ЛЧ, начиная с группового раунда.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 17.07.2021 04:53
    +1
    шлюхатеру це не св!тить
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 17.07.2021 04:53
    +1
    шлюхатеру це не св!тить
    Ссылка
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