ФОТО. Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов

Компания Adidas представила мяч Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Новый мяч называется Pyrostorm и имеет белый фон. Традиционные звезды выполнены красными, желтыми, оранжевыми и черными цветами.
Мяч будет использоваться для матчей ЛЧ, начиная с группового раунда.
Adidas and UEFA have revealed next season's official 21/22 match ball for the #UCL! ⚽— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 16, 2021
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Источник — Sport.ua
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