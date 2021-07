ФОТО. Adidas представил новый мяч для Лиги чемпионов

Компания Adidas представила мяч Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Новый мяч называется Pyrostorm и имеет белый фон. Традиционные звезды выполнены красными, желтыми, оранжевыми и черными цветами.

Мяч будет использоваться для матчей ЛЧ, начиная с группового раунда.

Adidas and UEFA have revealed next season's official 21/22 match ball for the #UCL! ⚽