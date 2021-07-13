ВИДЕО. Гол Ярмоленко - в топ-10 лучших на Евро-2020

УЕФА представил топ-10 лучших голов чемпионата Европы. В десятку попал и удар вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который забил в ворота Нидерландов.
Лучший гол будет выбран по итогам голосования болельщиков.
Большинство голов среди лучших забиты дальними ударами.
❶❹❷ goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the best 🔟 🙌— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
⚽️ It's time to pick your Goal of the Tournament! 👇@gazpromfootball #EUROGOTT
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Источник — Sport.ua
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По моему это было бы логично.
--vote-for-goal-of-the-tournament/?iv=true
Голосуем!!!!!
То я уже проголосовал за Ярмолу
По моему это было бы логично.
Вот эти 5 голов однозначно лучшие!
Вот эти 5 голов однозначно лучшие!
То я уже проголосовал за Ярмолу
По моему это было бы логично.
--vote-for-goal-of-the-tournament/?iv=true
Голосуем!!!!!
По моему это было бы логично.
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