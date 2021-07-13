ВИДЕО. Гол Ярмоленко - в топ-10 лучших на Евро-2020

Фаны выберут лучший гол чемпионата Европы

  • 13.07.2021 17:45
  • 2610 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Гол Ярмоленко - в топ-10 лучших на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА представил топ-10 лучших голов чемпионата Европы. В десятку попал и удар вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который забил в ворота Нидерландов.

Лучший гол будет выбран по итогам голосования болельщиков.

Большинство голов среди лучших забиты дальними ударами.
 

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:07
    +1
    adidas777, 13.07.2021 18:36
    А почему не дать ссылку на голосование в этой статье?
    По моему это было бы логично.
    https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:05
    +1
    Poltfut, 13.07.2021 19:02
    Прямая ссылка. просмотреть все голы и найти Ярмоленко: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Просмотр голов, листанием или поочереди автоматом. Гол Ярмоленко красавец левой ногой. @LIKE@!!!!!!
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:05
    +1
    Poltfut, 13.07.2021 19:02
    Прямая ссылка. просмотреть все голы и найти Ярмоленко: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Просмотр голов, листанием или поочереди автоматом. Гол Ярмоленко красавец левой ногой. @LIKE@!!!!!!
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:02
    +1
    Прямая ссылка. просмотреть все голы и найти Ярмоленко: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:00
    +1
    Ссылка на голосование https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12bee5573e30-07a21f6d1f12-1000
    --vote-for-goal-of-the-tournament/?iv=true
    Голосуем!!!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 18:38
    +2
    CheMP, 13.07.2021 18:31
    зайдите на офицсайт УЕФА,зарегьтесь и проголосуйте за Ярмолу,не ленитесь,глоры,а то языком молоть - так время есть,а как помочь и поднять рейт - так лень
    Если Like под видео с голом, это и есть голосование.
    То я уже проголосовал за Ярмолу
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 18:36
    +1
    CheMP, 13.07.2021 18:31
    зайдите на офицсайт УЕФА,зарегьтесь и проголосуйте за Ярмолу,не ленитесь,глоры,а то языком молоть - так время есть,а как помочь и поднять рейт - так лень
    А почему не дать ссылку на голосование в этой статье?
    По моему это было бы логично.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 18:35
    +3
    Кьеза, Инсиньо, Погба, Модрич и Ярмоленко
    Вот эти 5 голов однозначно лучшие!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.07.2021 18:31
    +2
    зайдите на офицсайт УЕФА,зарегьтесь и проголосуйте за Ярмолу,не ленитесь,глоры,а то языком молоть - так время есть,а как помочь и поднять рейт - так лень
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 18:08
    -2
    Выиграет конечно же Роналду...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.07.2021 17:55
    0
    Я так понял гол 3 место?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.07.2021 17:55
    0
    Итальяшка тоже ниче
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.07.2021 17:49
    +5
    Ярмола супер гол. Погба теж класно.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.07.2021 17:49
    +5
    Ярмола супер гол. Погба теж класно.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 18:35
    +3
    Кьеза, Инсиньо, Погба, Модрич и Ярмоленко
    Вот эти 5 голов однозначно лучшие!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 18:38
    +2
    CheMP, 13.07.2021 18:31
    зайдите на офицсайт УЕФА,зарегьтесь и проголосуйте за Ярмолу,не ленитесь,глоры,а то языком молоть - так время есть,а как помочь и поднять рейт - так лень
    Если Like под видео с голом, это и есть голосование.
    То я уже проголосовал за Ярмолу
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 13.07.2021 18:31
    +2
    зайдите на офицсайт УЕФА,зарегьтесь и проголосуйте за Ярмолу,не ленитесь,глоры,а то языком молоть - так время есть,а как помочь и поднять рейт - так лень
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:07
    +1
    adidas777, 13.07.2021 18:36
    А почему не дать ссылку на голосование в этой статье?
    По моему это было бы логично.
    https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:05
    +1
    Poltfut, 13.07.2021 19:02
    Прямая ссылка. просмотреть все голы и найти Ярмоленко: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Просмотр голов, листанием или поочереди автоматом. Гол Ярмоленко красавец левой ногой. @LIKE@!!!!!!
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:05
    +1
    Poltfut, 13.07.2021 19:02
    Прямая ссылка. просмотреть все голы и найти Ярмоленко: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Просмотр голов, листанием или поочереди автоматом. Гол Ярмоленко красавец левой ногой. @LIKE@!!!!!!
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:02
    +1
    Прямая ссылка. просмотреть все голы и найти Ярмоленко: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/video/goal-of-the-tournament/#/
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 13.07.2021 19:00
    +1
    Ссылка на голосование https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12bee5573e30-07a21f6d1f12-1000
    --vote-for-goal-of-the-tournament/?iv=true
    Голосуем!!!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 13.07.2021 18:36
    +1
    CheMP, 13.07.2021 18:31
    зайдите на офицсайт УЕФА,зарегьтесь и проголосуйте за Ярмолу,не ленитесь,глоры,а то языком молоть - так время есть,а как помочь и поднять рейт - так лень
    А почему не дать ссылку на голосование в этой статье?
    По моему это было бы логично.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.07.2021 17:55
    0
    Я так понял гол 3 место?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.07.2021 17:55
    0
    Итальяшка тоже ниче
    Ссылка
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