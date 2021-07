ВИДЕО. Гол Ярмоленко - в топ-10 лучших на Евро-2020

УЕФА представил топ-10 лучших голов чемпионата Европы. В десятку попал и удар вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который забил в ворота Нидерландов.

Лучший гол будет выбран по итогам голосования болельщиков.

Большинство голов среди лучших забиты дальними ударами.



❶❹❷ goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the best 🔟 🙌



⚽️ It's time to pick your Goal of the Tournament! 👇@gazpromfootball #EUROGOTT