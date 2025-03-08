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Германия
08 марта 2025, 21:52 | Обновлено 08 марта 2025, 23:03
2540
4

Футболистка топ-сборной сменила фамилию на игровой форме из-за диктатора

Алара Шехитлер сменила надпись на спине

08 марта 2025, 21:52 | Обновлено 08 марта 2025, 23:03
2540
4
Футболистка топ-сборной сменила фамилию на игровой форме из-за диктатора
Getty Images/Global Images Ukraine. Алара Шегитлер

Футболистка «Баварии» и сборной Германии Алара Шехитлер решила изменить надпись на спине на футбольной форме.

Ранее на ее спине была написана фамилия Шехитлер. Однако футболистка обратилась в УЕФА, чтобы ей заменили надпись на спине на ее имя – Алара.

Причиной этого стало то, что у многих фанатов ее фамилия ассоциируется с Адольфом Гитлером. Из-за этого Алара постоянно получала насмешки от фанатов в социальных сетях.

Алара стала первой футболисткой в истории женских сборных, которая вышла в футболке, где на спине было написано только имя.

Ранее вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о своем увлечении смотреть фильмы о Гитлере.

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женская сборная Германии по футболу Адольф Гитлер Бавария
Дмитрий Олейник Источник
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MaximusOne
В нас є футболіст Сапутін, і нічо 😂
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