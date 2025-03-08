Футболистка топ-сборной сменила фамилию на игровой форме из-за диктатора

Футболистка «Баварии» и сборной Германии Алара Шехитлер решила изменить надпись на спине на футбольной форме.

Ранее на ее спине была написана фамилия Шехитлер. Однако футболистка обратилась в УЕФА, чтобы ей заменили надпись на спине на ее имя – Алара.

Причиной этого стало то, что у многих фанатов ее фамилия ассоциируется с Адольфом Гитлером. Из-за этого Алара постоянно получала насмешки от фанатов в социальных сетях.

Алара стала первой футболисткой в истории женских сборных, которая вышла в футболке, где на спине было написано только имя.