Футболистка топ-сборной сменила фамилию на игровой форме из-за диктатора
Алара Шехитлер сменила надпись на спине
Футболистка «Баварии» и сборной Германии Алара Шехитлер решила изменить надпись на спине на футбольной форме.
Ранее на ее спине была написана фамилия Шехитлер. Однако футболистка обратилась в УЕФА, чтобы ей заменили надпись на спине на ее имя – Алара.
Причиной этого стало то, что у многих фанатов ее фамилия ассоциируется с Адольфом Гитлером. Из-за этого Алара постоянно получала насмешки от фанатов в социальных сетях.
Алара стала первой футболисткой в истории женских сборных, которая вышла в футболке, где на спине было написано только имя.
Ранее вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о своем увлечении смотреть фильмы о Гитлере.
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