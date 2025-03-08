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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 15:55 | Обновлено 08 марта 2025, 15:57
1181
0

Ротань назвал игрока Александрии, который должен быть в сборной Украины

Тренер выделил Шепелева

08 марта 2025, 15:55 | Обновлено 08 марта 2025, 15:57
1181
0
Ротань назвал игрока Александрии, который должен быть в сборной Украины
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Наставник Александрии Руслан Ротань считает, что Владимир Шепелев имеет все данные, чтобы вернуться в сборную Украины. Хавбек забил победный мяч в матче с Колосом.

«Владимир – очень качественный игрок. Я уверен, что это игрок сборной Украины. У него большой потенциал, я рад за него. Я убежден, что он очень скоро вернется в национальною сборную», – сказал Ротань.

Экс-игрок Динамо провел за сборную шесть матчей.

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Владимир Шепелев Руслан Ротань сборная Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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