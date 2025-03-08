Ротань назвал игрока Александрии, который должен быть в сборной Украины

Наставник Александрии Руслан Ротань считает, что Владимир Шепелев имеет все данные, чтобы вернуться в сборную Украины. Хавбек забил победный мяч в матче с Колосом.

«Владимир – очень качественный игрок. Я уверен, что это игрок сборной Украины. У него большой потенциал, я рад за него. Я убежден, что он очень скоро вернется в национальною сборную», – сказал Ротань.

Экс-игрок Динамо провел за сборную шесть матчей.