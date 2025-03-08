Украина. Премьер лига08 марта 2025, 15:55 | Обновлено 08 марта 2025, 15:57
1181
0
Ротань назвал игрока Александрии, который должен быть в сборной Украины
Тренер выделил Шепелева
08 марта 2025, 15:55 | Обновлено 08 марта 2025, 15:57
1181
0
Наставник Александрии Руслан Ротань считает, что Владимир Шепелев имеет все данные, чтобы вернуться в сборную Украины. Хавбек забил победный мяч в матче с Колосом.
«Владимир – очень качественный игрок. Я уверен, что это игрок сборной Украины. У него большой потенциал, я рад за него. Я убежден, что он очень скоро вернется в национальною сборную», – сказал Ротань.
Экс-игрок Динамо провел за сборную шесть матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2025, 16:13 0
Тренер не видит в этом проблему
Футбол | 08 марта 2025, 09:54 5
Ламин не хочет видеть в команде Неймара
Футбол | 08.03.2025, 00:43
Футбол | 07.03.2025, 18:25
Футбол | 08.03.2025, 14:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2025, 08:36
07.03.2025, 02:32
06.03.2025, 20:15 279
08.03.2025, 06:31 13
07.03.2025, 08:55 4
07.03.2025, 01:27 1
07.03.2025, 03:58 14
07.03.2025, 19:51 12