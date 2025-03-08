«Мы скучали по тебе». Реакция болельщиков на возвращение Малиновского
Полузащитник «Дженоа» впервые сыграл после тяжелой травмы
В пятницу, 7 марта, состоялся матч 28-го тура Серии А «Кальяри» – «Дженоа». В составе команды гостей на замену на 75-й минуте вышел Руслан Малиновский.
Полузащитник не играл за Дженоа более пяти месяцев. 21 сентября 2024 года Малиновский в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Болельщики тепло отреагировали на возвращение футболиста.
Roman Petrenko: Сил ему. Травма действительно страшная была.
muro.rossoblu: Как мы скучали по тебе.
genoacfc: С возвращением, Руслан.
saretta77_: С возвращением, Чемпион.
as.val05: С возвращением, Руслан, удачи в оставшейся части сезона в Дженоа.
riccardomonsellato: Лучшее за этот вечер и то, чего я ждал 6 месяцев! С возвращением, Руслан.
o_no.32: Руслан, с возвращением на поле и успехов.
mikygiuli3204: Как приятно снова тебя видеть.
simongrimi: Добро пожаловать назад, Руслан, отличный футболист и важная личность.
Bentornato Ruslan ♥️ pic.twitter.com/XrjqfZ8IHc— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 7, 2025
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