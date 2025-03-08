«Мы скучали по тебе». Реакция болельщиков на возвращение Малиновского

В пятницу, 7 марта, состоялся матч 28-го тура Серии А «Кальяри» – «Дженоа». В составе команды гостей на замену на 75-й минуте вышел Руслан Малиновский.

Полузащитник не играл за Дженоа более пяти месяцев. 21 сентября 2024 года Малиновский в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Болельщики тепло отреагировали на возвращение футболиста.

Roman Petrenko: Сил ему. Травма действительно страшная была.

muro.rossoblu: Как мы скучали по тебе.

genoacfc: С возвращением, Руслан.

saretta77_: С возвращением, Чемпион.

as.val05: С возвращением, Руслан, удачи в оставшейся части сезона в Дженоа.

riccardomonsellato: Лучшее за этот вечер и то, чего я ждал 6 месяцев! С возвращением, Руслан.

o_no.32: Руслан, с возвращением на поле и успехов.

mikygiuli3204: Как приятно снова тебя видеть.

simongrimi: Добро пожаловать назад, Руслан, отличный футболист и важная личность.