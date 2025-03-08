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Италия
08 марта 2025, 14:19 | Обновлено 08 марта 2025, 14:20
345
1

«Мы скучали по тебе». Реакция болельщиков на возвращение Малиновского

Полузащитник «Дженоа» впервые сыграл после тяжелой травмы

08 марта 2025, 14:19 | Обновлено 08 марта 2025, 14:20
345
1
«Мы скучали по тебе». Реакция болельщиков на возвращение Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В пятницу, 7 марта, состоялся матч 28-го тура Серии А «Кальяри» – «Дженоа». В составе команды гостей на замену на 75-й минуте вышел Руслан Малиновский.

Полузащитник не играл за Дженоа более пяти месяцев. 21 сентября 2024 года Малиновский в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Болельщики тепло отреагировали на возвращение футболиста.

Roman Petrenko: Сил ему. Травма действительно страшная была.

muro.rossoblu: Как мы скучали по тебе.

genoacfc: С возвращением, Руслан.

saretta77_: С возвращением, Чемпион.

as.val05: С возвращением, Руслан, удачи в оставшейся части сезона в Дженоа.

riccardomonsellato: Лучшее за этот вечер и то, чего я ждал 6 месяцев! С возвращением, Руслан.

o_no.32: Руслан, с возвращением на поле и успехов.

mikygiuli3204: Как приятно снова тебя видеть.

simongrimi: Добро пожаловать назад, Руслан, отличный футболист и важная личность.

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Руслан Малиновский Кальяри Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Украины по футболу травма лодыжки
Сергей Турчак Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Lesovij7
Как он той колотушкой будет бить после такого перелома и будут ли снова такие сильные удары. Это же его козырь
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